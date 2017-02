Luxemburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Erlernen einer Fremdsprache in der Schule ist in der Europäischen Union (EU) weit verbreitet. Mehr als 17 Millionen Schüler im Sekundarbereich I (bzw. 98,6% aller Schüler dieser Stufe) erlernten im Jahr 2015 mindestens eine Fremdsprache, mehr als 10 Mio. von ihnen (58,8%) erlernten zwei oder mehr Fremdsprachen.



Englisch war mit Abstand die am häufigsten gelehrte Fremdsprache im Sekundarbereich I (knapp 17 Mio. Schüler bzw. 97,3%), an zweiter Stelle rangierte Französisch (5 Mio. bzw. 33,8%), gefolgt von Deutsch (3 Mio. bzw. 23,1%) und Spanisch (2 Mio. bzw. 13,6%).



In Deutschland erlernten fast alle Schüler (97,9%) im Sekundarbereich II mindestens eine Fremdsprache, 34,5% von ihnen erlernten zwei oder mehr Fremdsprachen. Die zwei am häufigsten gelernten Fremdsprachen waren English und Französisch.



Diese Daten werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, herausgegeben. Derzeit sind in der EU 24 Amtssprachen anerkannt. Hinzu kommen regionale Sprachen, Minderheitensprachen sowie Sprachen, die von Migrantengruppen gesprochen werden. Außerdem gibt es mehrere EU-Mitgliedstaaten mit mehr als einer Amtssprache.



Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf der Eurostat-Webseite abrufbar: http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.



* * * * * * * * *



Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stellen eine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen von Eurostat dar.



Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf der Eurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen, Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren: http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank, themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)



Folgen Sie uns auf Twitter: @EU_Eurostat



OTS: EUROSTAT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121298 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121298.rss2



Pressekontakt: EUROSTAT Eurostat Media Support Telefon: +352 4301 33408 eurostat-mediasupport@ec.europa.eu