Der europäische Medien-Accelerator geht in die vierte Runde und stellt die neuen Teams bei den Online Marketing Rockstars vor.



Der next media accelerator (nma) holt weitere internationale Startups nach Hamburg: Stream Time und Sceenic aus Großbritannien, Authorship.me aus Brasilien, Contentflow aus Deutschland und Newsreps aus Schweden sind die Neuzugänge im sechsmonatigen Intensivprogramm an der Alster. Sie erhalten bis zu 50.000 Euro Unterstützung sowie Förderung durch Mentoren aus der Medien- und Technologiebranche.



Mit Batch 4 fördert der next media accelerator (http://www.nma.vc/) vor allem neue Lösungen rund um intelligente Content-Erstellung, Live-Streams und "User Generated News".



Diese fünf Gründerteams ziehen in Hamburg ins Betahaus ein:



Authorship.me (http://www.authorship.me/) ist ein Produktivitätstool für Autoren. Das Startup aus Brasilien bietet ein eigens für die Bedürfnisse von Autoren entwickeltes Programm, mit dem Schriftsteller und Texter ihre Produktivität erfassen und verbessern können. Eine Sentiment-Analyse gleicht bereits erstellte Texte auf zentrale Botschaften ab und hilft dabei, das entstehende Werk auf Kurs zu halten. Zudem gibt die Analyse wertvolle Tipps auf mögliche Lesarten, Verständnis und Interpretationsansätze.



Sceenic (http://sceenic.co/) will gemeinsame TV-Erlebnisse für Millennials schaffen. Via Plattform erstellen sich User ihr eigenes "virtuelles Wohnzimmer", laden ihre Freunde ein und schauen gemeinsam auf Knopfdruck live ihre Wunschsendung (Internet-Sendungen und TV). Der Clou: Die User sehen sich dabei und können direkt interagieren. Zudem können auch Marken direkt über Echtzeit-Video-Übertragungen mit den Usern interagieren und eigenen Content über ihre eigene, gebrandete Streaming-Plattform hosten und verbreiten.



Contentflow (http://contentflow.org/) hat sich im wortwörtlichen Sinn dem störungsfreien Informationsfluss verschrieben. Das Gründerteam aus Deutschland hat die Vision, User weltweit an Live-Übertragungen in TV-HD-Qualität teilnehmen zu lassen und ihnen eine direkte Teilhabe an verschiedenen Events in Form von Kommentaren, Diskussionen und Social Shares zu ermöglichen.



Newsreps (http://www.newsreps.com/) verbindet Smartphone-Nutzer mit professionellen Redaktionen. Das Startup aus Schweden bietet Medienhäusern eine Plattform für User Generated Content. User können via App Themenvorschläge bei den registrierten Verlagshäusern einreichen und Journalisten mit Recherchen unterstützen. Umgekehrt können auch Publisher Unterstützung anfragen, etwa für eine Event-Berichterstattung, Augenzeugenberichte oder mehr.



Stream Time (http://streamtimeapp.tv/) aus Großbritannien arbeitet an einem digitalen Programmführer für Live-Video-Angebote. Ob professionelle Medien oder Social Media Influencer - mit der Streamtime-Plattform können sie schneller Reichweite und loyale Nutzer aufbauen.



Nico Lumma, COO des next media accelerator, freut sich: "Auch mit unserem aktuellen Batch bieten wir erneut eine vielversprechende Vielfalt, die sich an den Ansprüchen traditioneller Medienunternehmer und Anbieter digitaler Plattformen gleichermaßen orientiert. Wir erkennen neue Trends und setzen wichtige Impulse. Engagement und Live-Berichte spielen dabei eine große Rolle."



Lust, die neuen Teams von Batch 4 persönlich kennenzulernen? Beim nma-MediaMatch (http://www.nma.vc/mediamatch-2017/), dem vom nma und den Online Marketing Rockstars ins Leben gerufenen Startup-Dating-Format, stellen sich die Teams am 2. und 3. März erstmals vor. Im Rahmen des Online Marketing Rockstars Festivals in Hamburg ist die MediaMatch-Bühne Anlaufstelle für alle Startups, Medienmacher und Investoren der Medien- und Werbebranche.



Über next media accelerator



Der 2015 in Hamburg gegründete next media accelerator fördert mediennahe Startups aus ganz Europa mit einem sechsmonatigen Intensivprogramm und bis zu 50.000 Euro. Teilnehmende Teams profitieren dabei vom großen nma-Netzwerk und direkten Kontakten zu den führenden Unternehmen der Medien- und Werbebranche. Der nma wurde von der dpa initiiert. Die Gesellschafter sind Axel Springer Digital Ventures GmbH, dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, Gruner+Jahr GmbH & Co. KG, Libri GmbH, Local Publisher Pool (LPP) GbR, medien:holding nord GmbH, Spiegel Futur Zwei GmbH, Weischer.Media GmbH & Co. KG, Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG und die 2 Welten Investment GmbH. Weitere Informationen unter: http://www.nma.vc/



