Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstagmittag in einem wenig animierten Handel etwas unter den Vortageskursen. Den Dividendenpapiere fehle es an grossen Impulsen, heisst es im Handel. Noch sei aber die laufende Aufwärtsbewegung an den Börsen intakt, das aktuelle Treten an Ort und Stelle könnte daher auch als Verschnaufpause auf dem Weg nach oben interpretiert werden.

Auch das am Vorabend publizierte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung habe insgesamt keine neuen Erkenntnisse gebrachte, heisst es weiter. Die Währungshüter wollen die Zinsen recht zügig anheben, wobei der Interpretationsspielraum recht gross sei. Viele Investoren hatten hier mit einem offensiveren Kurs gerechnet. In der Schweiz stehen nach Jahreszahlen Swiss Re im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 12 Uhr 0,22% tiefer bei 8'567,17 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt um 0,14% auf 1'359,95 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,15% auf 9'386,99 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 15 im Minus, 13 im Plus und zwei unverändert.

Swiss Re haben sich von ihrem Tagestief erholt, zieren mit minus 1,1% aber immer noch das Ende der SMI-Rangliste. Der Rückversicherer konnte - anders als in den ersten neun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...