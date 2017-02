Die Aktionäre des französischen Automobilkonzerns Groupe PSA (ISIN: FR0000121501) erhalten in diesem Jahr wieder eine Dividende in Höhe von 0,48 Euro je Aktie. Zuletzt wurde im Jahr 2011 für das Jahr 2010 eine Dividende in Höhe von 1,10 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 18,40 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,61 Prozent. Ex-Dividenden Tag ist der 15. Mai ...

