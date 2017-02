Liebe Leser,

Zumtobel konnte seine Profitabilität im 1. Halbjahr verbessern. Das geht in erster Linie auf eine verbesserte Kostenstruktur zurück. Die in den letzten 2 Jahren ergriffenen Maßnahmen zeigen Wirkung. Die Neuausrichtung des Produktionsnetzwerks führte zu Effizienzgewinnen, der globale Einkauf wurde neu organisiert, die Vertriebskosten reduziert, und neue Produkte erzielen einen höheren Deckungsbeitrag. In Zahlen ausgedrückt: Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...