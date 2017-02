Berlin (ots) -



AVM auf dem Mobile World Congress 2017



- Leistungsstarke FRITZ!Box-Modelle für DSL, Kabel, Glasfaser und LTE - FRITZ!Box für G.fast, Supervectoring, Bonding und DOCSIS 3.1 - Bestes WLAN mit Mesh-Komfort und modular einsetzbar - FRITZ!OS 6.80: Mehr bei WLAN, Sicherheit, Telefonie und Smart Home



Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2017 zeigt AVM die neuesten FRITZ!Box-Modelle für die Breitbandtechnologien der Zukunft, intelligentes WLAN mit Mesh-Komfort sowie das neue FRITZ!OS 6.80. Alle FRITZ!Box-Modelle für DSL, Kabel, Glasfaser und LTE bringen die mobilen Geräte mit dem Internet im Heimnetz schnell und sicher zusammen. 2017 setzt AVM bei FRITZ!-Produkten auf starke Verbindungen mit Mesh-Komfort. FRITZ!Box, FRITZ!WLAN Repeater, Powerline und WLAN-Sticks, ermöglichen eine nahtlose Kommunikation in hohem Tempo und bilden eine Komfortzone für mobile Geräte. Alle FRITZ!-Produkte sind intuitiv über Smartphone oder Tablet bedienbar, optimal aufeinander abgestimmt und lassen sich modular einsetzen. Regelmäßige Updates wie das neue FRITZ!OS 6.80, ein weiteres Highlight des AVM-Messeauftritts, erhöhen kontinuierlich die Performance. Durch die neue Version des Betriebssystems der FRITZ!Box erhalten Anwender viele neue Funktionen für Internet, Telefonie, Sicherheit und WLAN. AVM zeigt die aktuellen FRITZ!-Highlights in Halle 6, Stand 6H40 live im Einsatz.



Zur vollständigen Version der Pressemeldung: https://avm.de/index.php?id=30418



Pressefotos zu der Meldung: https://avm.de/pressefotos/avm



Pressekontakt: AVM Kommunikation Doris Haar presse@avm.de Tel. 030/399 76 242