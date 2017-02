Hamburg (ots) - Mit insgesamt 13 Auftritten seiner Ensembles, vielen Live-Übertragungen und ausführlicher Berichterstattung beteiligt sich der Norddeutsche Rundfunk als Medienpartner auch 2017 mit großem Engagement am Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF).



NDR Intendant Lutz Marmor: "Auch in diesem Sommer verwandelt das Schleswig-Holstein Musik Festival das nördlichste Bundesland wieder in eine große Bühne. Und erneut ist der NDR als engagierter Medienpartner gerne mit seinen Ensembles, Kameras und Mikrofonen dabei. Mit unserem Einsatz für das Schleswig-Holstein Musik Festival schaffen wir attraktive Programme und stärken die kulturelle Vielfalt in der Region. Schöner lässt sich der öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag kaum erfüllen."



NDR Elbphilharmonie Orchester, NDR Radiophilharmonie, NDR Bigband und NDR Chor präsentieren sich auch in diesem Jahr mit vielfältigen Projekten beim Schleswig-Holstein Musik Festival: Unter der Leitung von Chefdirigent Thomas Hengelbrock eröffnet das NDR Elbphilharmonie Orchester das Festival am 1. und 2. Juli in der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK). Gespielt werden Werke der Franzosen César Franck und Maurice Ravel. Diesem widmet das Festival 2017 seinen Komponistenschwerpunkt. Als Solistin in Ravels Klavierkonzert ist die Starpianistin Hélène Grimaud eingeladen. Auch in diesem Jahr bestreitet das Residenzorchester der Elbphilharmonie wieder das Abschlusskonzert des SHMF. Es präsentiert mit dem Festivalchor und einer erlesenen Riege internationaler Solisten eines der beliebtesten chorsinfonischen Werke des 20. Jahrhunderts: Krzysztof UrbaÅ"ski, Erster Gastdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters und Leonard Bernstein Award-Preisträger des Jahres 2015, wird am 27. August in der Kieler Sparkassen-Arena Carl Orffs monumentale "Carmina Burana" dirigieren. Ein weiterer Höhepunkt des Festivals dürfte der Auftritt des Altmeisters Herbert Blomstedt wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag werden. Mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester bringt der ausgewiesene Bruckner-Interpret am 13. Juli im Lübecker Dom und am 14. Juli in der Rendsburger Christkirche dessen fünfte Sinfonie zur Aufführung.



Die NDR Radiophilharmonie beweist ihre Vielseitigkeit beim Festival mit zwei Konzerten. Am 18. August in der Elmshorner Reithalle Lübeck und am 19. August im Deutschen Haus in Flensburg wird das Orchester den Schauspieler und Sänger Dominique Horwitz begleiten, der Chansons von Jacques Brel singt. Ein Programm mit klassischem Repertoire leitet Chefdirigent Andrew Manze am 25. August im Kieler Schloss und am 26. August in der Lübecker MuK. Mozartkenner Manze interpretiert mit der NDR Radiophilharmonie und Christiane Karg, Sopran, die Arie "Ch'io mi scordi di te?", sowie mit Alexandre Tharaud, Klavier, Ravels legendäres Konzert für die linke Hand.



Unter der Leitung seines Chefdirigenten Philipp Ahmann wird am 14. und 15. Juli der NDR Chor im Meldorfer Dom und in der St. Laurentii-Kirche von Itzehoe auftreten. Er präsentiert in seinem Programm "Romance du Soir" Werke von Debussy, Saint-Saens, Ravel, Poulenc, Milhaud und Hindemith. An der Harfe wird Sophia Whitson zu hören sein.



Zweimal dabei ist auch wieder die NDR Bigband: Geplant waren Konzerte mit dem vor kurzem verstorbenen Sänger Al Jarreau am 6. Juli im Deutschen Haus in Flensburg und am 7. Juli in der Lübecker MuK. Derzeit sucht die NDR Bigband nach einem hochkarätigen Ersatz. Die Konzerte wird Jörg-Achim Keller, Erster Gastdirigent des Ensembles, leiten.



Der NDR überträgt das komplette Eröffnungskonzert am 2. Juli im Fernsehen auf 3sat ab 20.15 Uhr live in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie im Radio auf NDR Kultur - inzwischen zum 31. Mal! Den seit Jahren beliebten Pausen-Talk zwischen dem ersten und zweiten Teil des Konzertes mit Dirigent Thomas Hengelbrock wird es auch diesmal wieder geben, mit vielen Informationen rund um das SHMF, das Programm, die Komponisten und Solisten - zusätzlich zur Live-Musik. Klassik-Enthusiasten dürfen sich auf eine HD-Ausstrahlung mit Dolby-Digital 5.1-Mehrkanalton freuen.



Das "Schleswig-Holstein Magazin" um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen wird in den acht Festival-Wochen über Schwerpunkte berichten. Auch die Sendung "Schleswig-Holstein 18:00" informiert ausführlich über das größte Kulturereignis des Nordens. Prominente Künstler, talentierte Nachwuchsmusiker, faszinierende Konzerte und auch die "Musikfeste auf dem Lande" werden im Fokus der aktuellen Berichterstattung stehen. Das "Kulturjournal" im NDR Fernsehen wird über das SHMF informieren. Ein 45-minütiges Festival-Feature mit musikalischen Highlights und den schönsten Bildern und Geschichten des SHMF beschließt die Berichterstattung im NDR Fernsehen. Das "Hamburg Journal" berichtet um 19.30 Uhr wie in jedem Jahr über das Hamburger Auftaktkonzert und dann immer wieder über einzelne Konzerte, deren Programm herausragend oder deren Location ungewöhnlich ist.



Die Hörerinnen und Hörer von NDR 1 Welle Nord, dem Landesprogramm für Schleswig-Holstein, erfahren täglich alles Wissenswertes vom Festival - u. a. in der Sendung "Von Binnenland und Waterkant" montags bis freitags zwischen 20 und 22 Uhr. Es gibt Interviews mit Klassik-Stars aus aller Welt, Konzert-Reportagen, Informationen zur aktuellen Ticket-Situation und Interviews mit den Besucherinnen und Besuchern des Festivals.



Mit NDR Kultur können Musikfans aus dem ganzen Norden live die Eröffnung des SHMF in Lübeck am 2. Juli miterleben. Starpianistin Hélène Grimaud wird zusammen mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Thomas Hengelbrock spielen. Ebenfalls live übertragen wird das große Abschlusskonzert aus der Sparkassen-Arena Kiel am 27. August mit der opulenten "Carmina Burana" von Carl Orff. Rund 20 SHMF-Konzerte wird NDR Kultur im Programm senden, die die ganze Bandbreite des Festivals abbilden: von Alter Musik bis zu zeitgenössischen Klängen, von kleinen, feinen Kammermusik-Besetzungen bis zum großen Sinfonieorchester. Aber auch Weltmusik, jazzige und poppige Klänge werden zu hören sein. Einer, der auch für das Überspringen musikalischer Grenzen steht, ist in diesem Jahr Residenzkünstler des SHMF: der Mandolinist Avi Avital. Er und viele weitere Künstler werden auf NDR Kultur zu Wort kommen - in Porträts, Reportagen, Rezensionen oder in der Sendung "Klassik à la carte". Online werden viele Konzerte und Berichte nachzuhören und nachzulesen sein unter www.NDR.de/ndrkultur.



Auch NDR Info wird das Festival mit zahlreichen Hintergrundberichten begleiten. Dazu gehören Porträts der Musiker und Sänger, die im Rahmen des Festivals auftreten. Auch der Komponist Maurice Ravel ist Gegenstand der Berichterstattung. Vom ehemaligen Supertramp Sänger Rodger Hodgson bis hin zum opulenten Chorwerk "Carmina Burana" bildet NDR Info die gesamte Bandbreite des Festivals ab. Auch die Arbeit der Orchesterakademie für Nachwuchsmusiker sowie die traditionellen Meisterkurse werden Thema sein. Über ausgewählte Konzerte aus den großen Häusern, aber auch aus den Gutshöfen und Scheunen wird NDR Info am Folgetag ausführlich berichten. Zudem wird das Programm intensiv die im Rahmen des Schleswig Holstein Musik Festivals stattfindende JazzBaltica begleiten und zahlreiche Jazz-Konzerte für die Ausstrahlung im Programm mitschneiden. In Zusammenarbeit von NDR Info und dem SHMF wird es eine weitere Ausgabe der "Plöner Gespräche" geben. Die Diskussionsrunde von Vertretern aus Politik und Kultur wird aufgezeichnet und auf NDR Info gesendet Als Service-Angebot weist NDR Info seine Hörerinnen und Hörer in den Kulturtipps auf viele der bevorstehenden Konzerte hin.



NDR 90,3 informiert im "Abendjournal" mit Interviews, Reportagen und Kritiken über die Hamburg-Konzerte des Festivals.



NDR.de berichtet mit einem umfangreichen Online-Dossier über das Schleswig-Holstein Musik Festival. Unter der Internetadresse www.NDR.de/shmf finden sich aktuelle Konzertberichte mit Audios, Videos und Texten. Außerdem werden ausgewählte Konzerte im Livestream übertragen und anschließend zum Nachhören bereitgestellt. Die Berichterstattung umfasst dabei, wie schon in den vergangenen Jahren, auch die JazzBaltica. Ein Schwerpunkt liegt auf den Auftritten der NDR Orchester. Neben der aktuellen Berichterstattung bietet NDR Online unter der Adresse www.NDR.de/shmf zusätzlich Hintergrundberichte zu Spielstätten und zur Geschichte des SHMF sowie Porträts von Musikern und Solisten. Interessierte finden zudem alle Informationen zu den Sendungen zum SHMF in den Programmen des NDR.



