FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tags des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.361,70 +0,03% +5,61% Euro-Stoxx-50 3.343,16 +0,12% +1,60% Stoxx-50 3.095,65 -0,13% +2,83% DAX 11.993,27 -0,04% +4,46% FTSE 7.296,16 -0,08% +2,15% CAC 4.902,17 +0,13% +0,82% Nikkei-225 19.371,46 -0,04% +1,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,15 +7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,28 53,59 +1,3% 0,69 -2,1% Brent/ICE 56,55 55,84 +1,3% 0,71 -1,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.239,32 1.237,60 +0,1% +1,72 +7,6% Silber (Spot) 18,02 18,13 -0,6% -0,11 +13,1% Platin (Spot) 998,95 1.004,50 -0,6% -5,55 +10,6% Kupfer-Future 2,71 2,73 -0,7% -0,02 +8,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der kleinen Verschnaufpause vom Mittwoch dürfte es am Donnerstag an der Wall Street wieder nach oben gehen. Der Future auf den S&P-500 deutet kleine Kursgewinne zum Handelsstart an.

An Konjunkturdaten stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Chicago Fed National Activity Index auf der Agenda. Gespannt sind die Investoren auch auf die Daten zu den Ölvorräten der US-Regierung. Es wird erwartet, dass die Vorräte in der Vorwoche gesunken sind, nachdem am Mittwochabend der Branchenverband API rückläufige Bestände gemeldet hat. Die API-Daten gaben den Ölpreisen schon im asiatischen und europäischen Handel Auftrieb.

Unter den Einzelwerten an der Börse dürften Tesla von den Geschäftszahlen profitieren, die der Hersteller von Elektrofahrzeugen am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt hat. Die Verluste im Quartal waren geringer als befürchtet. Vorbörslich geht es für die Aktie um gut 2 Prozent nach oben, auch wenn kritische Stimmen anmerken, dass der aggressive Produktionsplan für das neue Model 3 Tesla möglicherweise zwingen könnte, Kapital aufzunehmen. Gut kommen auch die ebenfalls am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen von HP an, deren Aktie um 2,5 Prozent steigt. Dagegen bricht der Kurs von L Brands um fast 13 Prozent ein. Das Einzelhandelsunternehmen, bekannt vor allem für seine Marke Victoria's Secret, hatte einen trüben Ausblick abgeliefert, während das Quartalsergebnis einen leichten Gewinnrückgang zeigte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

17:50 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis

18:00 ES/Gamesa Corporacion Tecnologica SA, Jahresergebnis

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 239.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen gerät der Kursaufschwung am Donnerstagmittag erst einmal ins Stocken. Dabei wird die Musik an den Aktienmärkten weiterhin von der Berichtssaison gemacht. Der Euro hat sich von seinem Schwächeanfall des Vortages erholt. Einen Grund liefert das Protokoll der US-Notenbanksitzung, in dem sich die US-Notenbanker besorgt zu einer möglichen weiteren Dollar-Aufwertung äußerten. Am Rentenmarkt behaupten die Kurse die jüngsten Gewinne. Die Gewinner unter den europäischen Branchen werden von den Telekom-Aktien angeführt. Ihr Sektoren-Index steigt um 0,6 Prozent. Gute Zahlen treiben besonders Telefonica nach oben. Trotz auf den ersten Blick schwächerer Zahlen geht es für die Barclays-Aktie um 3,1 Prozent nach oben. Ohne eine Sonderbelastung hätte Barclays die Erwartungen übertroffen, meint die Deutsche Bank zu den Zahlen. Positiv heben die Analysten zudem die günstige Entwicklung der Kernkapitalquote hervor. Am deutschen Markt sind Dialog Semiconductor nach guten Zahlen mit einem Plus von 5,4 Prozent der stärkste Titel. Xing steigen um 1,4 Prozent. Die Betreiber eines sozialen Netzwerks wollen nicht nur die Dividende erhöhen, sondern zugleich eine Sonderdividende ausschütten. Mit einem Plus von 1,7 Prozent reagieren TAG Immobilien auf die Zahlen des Unternehmens. Dagegen leiden Henkel (-1,4 Prozent) und Aareal (-3,7 Prozent) unter ihren verhaltenen Ausblicken. Dürr fallen um 3,4 Prozent. Hier ist es vor allem der Margenausblick, der zu Gewinnmitnahmen führt. Peugeot geben um 2 Prozent nach. Zwar sollen die Aktionäre wieder eine Dividende erhalten. Verglichen mit BMW oder gar Fiat sei die Aktie aber teuer, heißt es bei den Analysten von Evercore ISI. Swiss Re verlieren 1,1 Prozent. "Das Schlussquartal enttäuscht", so ein Marktteilnehmer. Nach der umfangreichen Aktienplatzierung durch Großaktionär Kinnevik am Vorabend verliert die Aktie von Rocket Internet 13,4 Prozent. Airbus gewinnen 3,4 Prozent. Nach den Zahlen vom Mittwoch haben sich nun unter anderem JP Morgan, die Deutsche Bank und die UBS positiv zu Airbus geäußert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:36 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0555 +0,06% 1,0549 1,0538 +0,4% EUR/JPY 119,3552 -0,07% 119,4330 119,37 -2,9% EUR/CHF 1,0652 -0,10% 1,0662 1,0663 -0,6% EUR/GBP 0,8457 -0,29% 0,8482 1,1820 -0,8% USD/JPY 113,10 -0,10% 113,21 113,27 -3,3% GBP/USD 1,2479 +0,33% 1,2438 1,2456 +1,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Lustlos mit einer leicht abwärts gerichteten Tendenz haben sich die Aktienmärkte am Donnerstag in Ostasien und Australien gezeigt. Nach wenig inspirierenden Vorgaben der US-Börsen und einem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das keine neuen Erkenntnisse brachte, gaben die meisten Indizes in der Region um 0,3 bis 0,4 Prozent nach. Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar davon wenig berührt. Zu Euro und Yen zeigte er sich in Asien zuletzt wenig verändert zu den Niveaus von vor Veröffentlichung des Protokolls am Mittwoch. Der Goldpreis legte nach den Fed-Aussagen zwar zu, tendierte seitdem aber ebenfalls seitwärts. Die Feinunze kostete in Asien 1.237 Dollar. An den Aktienmärkten belastete das Protokoll vor allem Bankenaktien. Sie hatten zuletzt regelmäßig von Zinserhöhungsfantasie, mithin steigenden Anleiherenditen profitiert. Sumitomo Mitsui Financial verloren in Tokio 1,6 und Nomura Holdings 1,5 Prozent. Nissan verloren 0,6 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass Nissan-Chef Carlos Ghosn im April sein Amt aufgeben will, aber Aufsichtsratschef der Gruppe Renault-Nissan-Mitsubishi bleiben wird. Weiter aufwärts ging es in Hongkong für Aktien aus dem Immobiliensektor. New World Development gewannen nach starken Ergebnissen rund 3,5 Prozent, zusätzlich gestützt von einer Kaufempfehlung. Sino Land lagen im späten Handel 1,2 Prozent im Plus. Hier seien die Geschäftsergebnisse wie erwartet ausgefallen, hieß es. In Sydney hob der Kurs von Qantas um 5,4 Prozent ab. Die Fluglinie hatte gute Geschäftszahlen vorgelegt. Aktien aus dem Rohstoffsektor wurden in Down Under dagegen verkauft, nachdem die Eisenerzpreise den zweiten Tag in Folge nachgegeben hatten. Fortescue Metals gaben um 2,6 Prozent nach, South32 um 3,9 Prozent. Aufwärts ging es mit den Ölpreisen, nachdem das American Petroleum Institute (API) am Vorabend für die vergangene Woche gesunkene US-Öl- und Benzinvorräte gemeldet hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien (Spreads) im europäischen Kredithandel kommen am Donnerstag etwas zurück. Dabei profitieren die Unternehmensanleihen auch von der Entwicklung an den Anleihemärkten. Hier kam es am Vortag bei einer guten Nachfrage europaweit zu Kursgewinnen. Die Cash-Spreads engen sich parallel mit den Bundesanleihen ein, heißt es von den Anleihestrategen der Commerzbank. Trotz der wachsenden Pipeline sei die Emissionstätigkeit derzeit noch zu gering, um die Einengungsdynamik zu dämpfen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Henkel zahlt Aktionären höhere Dividende

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat 2016 von einem guten Geschäft mit Waschmitteln profitiert und ein Rekordergebnis erzielt. Die Aktionäre sollen daher eine deutlich höhere Dividende erhalten. Im vierten Quartal verbuchte Henkel wegen Integrationskosten für die Übernahme des US-Waschmittelherstellers Sun Products einen Gewinnrückgang. Für das laufende Geschäftsjahr kündigte Vorstandschef Hans Van Bylen weitere Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis an.

SAP erhöht Dividende um 0,10 auf 1,25 Euro je Aktie

Der Softwarekonzern SAP SE wird seinen Aktionären nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr eine höhere Dividende zahlen. Sie sollen 1,25 Euro je Aktie erhalten nach 1,15 Euro für 2015. Damit fällt die Anhebung mit 0,10 Euro doppelt so hoch aus wie zuvor und minimal stärker als Analysten im Konsens mit 1,24 Euro je Aktie erwartet hatten.

Siemens liefert 5 Gasturbinen nach Saudi-Arabien - 400 Mio Euro Volumen

Der Technologiekonzern Siemens hat einen Auftrag zur Lieferung von fünf Gasturbinen für ein Gas-und Dampfturbinen-Kraftwerk in Saudi-Arabien erhalten. Darüber haben Siemens und eine Tochtergesellschaft des französischen Versorgers Engie einen Langzeitservicevertrag für das Kraftwerk über eine Laufzeit von 16 Jahren abgeschlossen erhalten. Das gesamte Auftragsvolumen für Siemens beträgt den Angaben zufolge rund 400 Millionen US-Dollar.

Verdächtiger nach Großangriff auf Telekom-Router in London verhaftet

Rund drei Monate nach dem großen Hackerangriff auf Router von hunderttausenden deutschen Telekom-Kunden ist ein mutmaßlich dafür verantwortlicher Cyberkrimineller in London gefasst worden. Der 29-jährige Brite sei auf Betreiben deutscher Behörden an einem Flughafen in der britischen Hauptstadt festgenommen worden, teilten die Kölner Staatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt (BKA) gemeinsam mit.

VW verschafft US-Händlern mit Rückkaufaktion Luft zum Atmen

Der VW-Konzern schreitet mit den Aufräumarbeiten nach dem Abgasskandal weiter voran. Die Wolfsburger kauften zuletzt 125.000 betroffene Diesel-Fahrzeuge von ihren Besitzern zurück. Das hilft unter anderem US-Händlern, die sich wieder über mehr Publikum in ihren Verkaufsräumen freuen dürften und bisher unter massiven Absatzeinbußen litten.

Overture-Kauf drückt Gewinn von Adva Optical Networking

Der Telekomausrüster Adva Optical hat zwar seinen Umsatz 2016 durch den Kauf des US-Netzwerkspezialisten Overture kräftig gesteigert. Die Übernahme belastete jedoch das Betriebsergebnis und den Jahresüberschuss. Zudem verfehlte das Unternehmen seine Zielsetzung bei der wichtigen Kennziffer, dem Proforma-Betriebsergebnis.

Aixtron erwartet 2017 Ergebnisrückgang

Aixtron will sich nach der geplatzten Übernahme durch den chinesischen Investor Grand Chip Investment auf die Steigerung der Profitabilität fokussieren. Da das Unternehmen nun Zusatzkosten für die Entwicklung von Zukunftstechnologien alleine stemmen muss, erwartet es - basierend auf der aktuellen Unternehmensstruktur - im laufenden Jahr ein niedrigeres EBITDA, EBIT und Nettoergebnis.

Dialog Semiconductor schwächelt im vierten Quartal

Der Chiphersteller Dialog Semiconductor hat seinen Gewinn im abgelaufenen Jahr trotz eines schwächeren vierten Quartals deutlich gesteigert. Im vierten Quartal sank der Umsatz um 8 Prozent auf 365 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge blieb stabil bei 45,6 Prozent. Der Betriebsgewinn sank um 9 Prozent auf 74 Millionen Dollar, während das Konzernergebnis nur leicht um 1 Prozent auf 52 Millionen Dollar nachgab.

Dic Asset steigert Ergebnis und erhöht die Dividende

Das Immobilienunternehmen Dic Asset hat 2016 das bereinigte Ergebnis gesteigert, die Erträge aus dem Immobilienmanagement verdreifacht und die Finanzierungkosten aufgrund einer Refinanzierung des Commercial Portfolios auf 1,7 Prozent halbiert. Dadurch wurden die prognostizierten Ziele erreicht oder übertroffen. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten.

Dürr steigert Gewinn 2016 und erhöht Dividende

Der Lackieranlagenspezialist Dürr hat 2016 von einem soliden Wachstum im Service-Bereich und von der guten Nachfrage in Nordamerika und Europa sowie seinen Effizienzmaßnahmen profitiert. Bei sinkenden Erlösen legte der Gewinn deutlich zu, auch die Dividende soll steigen. Einzig der Margenausblick liegt etwas unter den Erwartungen.

Fielmann will nach gutem Jahr 2016 mehr Dividende zahlen

Der Optikerkonzern Fielmann hat 2016 Absatz, Umsatz und Gewinn gesteigert. An dieser Entwicklung sollen die Aktionäre mit einer höheren Dividende teilhaben. Anders als noch Ende Oktober erwartet lag das Vorsteuerergebnis 2016 vorläufigen Berechnungen zufolge über dem Vorjahreswert, und zwar bei voraussichtlich 241 Millionen Euro.

Gerry Weber zahlt nach Gewinneinbruch weniger Dividende

Die Aktionäre des Modekonzerns Gerry Weber müssen sich angesichts des Gewinneinbruchs mit einer niedrigeren Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr begnügen. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, will er der Hauptversammlung 0,25 Euro je Aktie vorschlagen. Im Jahr davor hatte die Gerry Weber International AG noch 0,40 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet.

Finanzdienstleister MLP macht weniger Gewinn und kürzt Dividende

Der Finanzdienstleister MLP hat im vergangenen Jahr weniger Gewinn eingestrichen und kürzt daher die Dividende. Die Ausschüttung sinkt auf 8 Cent je Anteilsschein, wie das Unternehmen mitteilte. Für 2015 zahlte MLP noch 12 Cent. Der Nettogewinn ging wegen Einmalaufwendungen für ein Spar- und Effizienzprogramm um 5,1 Millionen Euro auf 14,7 Millionen zurück.

Triebwerksbauer MTU erntet die Früchte seiner Investitionen

Mit Optimismus blickt der Münchener Triebwerkshersteller MTU Aero Engines auch nach einem neuen Rekordjahr in die Zukunft. Mit den Geschäftszahlen für 2016 konnte in allen Bereichen nicht nur das Vorjahr übertroffen werden, sondern auch die hauseigenen Prognosen und die erhöhten Erwartungen des Marktes.

Peugeot Citroen zahlt erstmals seit sechs Jahren eine Dividende

Die Aktionäre des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroen können sich nach einer sechsjährigen Durststrecke wieder auf eine Dividende freuen. Nach einem kräftigen Gewinnanstieg im vergangenen Jahr sollen die Aktionäre eine Dividende von 0,48 Euro je Aktie erhalten, kündigte der Konzern an, der derzeit mit General Motors (GM) über den Kauf von Opel verhandelt.

Busch überschreitet 30-Prozent-Schwelle bei Pfeiffer Vacuum

Das unerwünschte Übernahmeangebot für den Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum scheint Anklang bei den Aktionären zu finden. Die wie Busch SE mitteilte, hat sie im Rahmen des seit dem 13. Februar laufenden Übernahmeangebots die Schwelle von 30 Prozent der Anteile überschritten.

Prosieben zahlt nach kräftigem Wachstum höhere Dividende

Die Prosiebensat1 Media SE hat 2016 von einem robusten TV-Werbemarkt und dem durch Zukäufe befeuerten, rasanten Wachstum in seinen Digitalbereichen profitiert. Unter dem Strich blieb bei dem DAX-Konzern deutlich mehr übrig als im Vorjahr. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen.

Rhön-Klinikum verkleinert Vorstand

Der Aufsichtsrat der Rhön-Klinikum AG hat beschlossen, den Vorstand von fünf auf drei Mitglieder zu verkleinern. Dazu werden die Vorstandsmitglieder Martin Menger (operatives Geschäft) und Jens-Peter Neumann (Finanzen) abberufen. Der Vorstand des SDAX-Unternehmens besteht damit künftig aus dem Vorstandsvorsitzenden Stephan Holzinger, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Martin Siebert und Bernd Griewing.

Wacker Chemie erweitert Produktionskapazität am Standort Burghausen

Die Wacker Chemie AG erweitert ihre bestehenden Produktionsanlagen für polymere Bindemittel in Deutschland. Der Münchener Chemiekonzern errichtet gegenwärtig an seinem Standort Burghausen einen weiteren Dispersionsreaktor mit einer Jahreskapazität von 60.000 Tonnen. Dafür sind den Angaben zufolge Investitionen von rund 25 Millionen Euro vorgesehen.

Wachstum beim Karriere-Netzwerk Xing ungebrochen

Das Karriere-Netzwerk Xing wächst weiter ungebrochen. Im vergangenen Jahr - nach Angaben des Unternehmens ein Rekordjahr in Sachen Mitgliederwachstum und Umsatzhöhe - verdiente die Xing AG mit 23,6 Millionen Euro 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Den Umsatz steigerte das TecDAX-Unternehmen um 21 Prozent auf 148,5 Millionen Euro.

AXA will nach Gewinnanstieg mehr Dividende zahlen

Die AXA SA hat dank eines starken Geschäfts mit Lebensversicherungen 2016 einen höheren Gewinn erzielt. In der Vermögensverwaltung fielen die Einnahmen geringer aus. Die Versicherung will eine auf 1,16 von 1,10 Euro erhöhte Dividende zahlen.

Barclays schreibt 2016 wieder Gewinne

Die britische Barclays hat es 2016 wieder zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Ein Grund war das starke Abschneiden der Investmentbank. Laut Management wird die Restrukturierung des Kreditinstituts in einigen Monaten abgeschlossen sein.

British American Tobacco profitiert 2016 vom schwachem Pfund

Preiserhöhungen und das schwächere Pfund haben British American Tobacco im vergangenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Das Ergebnis stieg auf 4,65 von vorher 4,29 Milliarden Pfund. Der Umsatz erhöhte sich um 13 Prozent auf 14 Milliarden Pfund.

ChemChina verlängert Annahmefrist für Syngenta-Offerte bis 28. April

Der chinesische Chemiekonzern ChemChina hat sein Übernahmeangebot für die schweizerische Syngenta abermals verlängert. Die neue Frist endet demnach nun am 28. April. Zuletzt hatte die China National Chemical Corp die Annahmefrist im Dezember bis zum 2. März verlängert.

Manfred Fuchs legt Amt als stv. AR-Chef bei Fuchs Petrolub nieder

Manfred Fuchs wird sein Amt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Fuchs Petrolub zum Ablauf der Hauptversammlung am 5. Mai niederlegen. Nach 41 Jahren an der Spitze des Unternehmens und nach 13 Jahren Aufsichtsratstätigkeit gehe damit eine Ära zu Ende, schreibt der Mannheimer Schmierstoffspezialist. Der Aufsichtsrat schlage als Nachfolgerin für den 78-Jährigen Susanne Fuchs (52) vor, die der dritten Generation der Unternehmerfamilie angehöre.

Glencore wieder mit Gewinn - Schulden deutlich reduziert

Der schweizerische Rohstoffkonzern Glencore hat es dank höherer Rohstoffpreise und eines umfangreichen Verkaufs von Vermögenswerten nachhaltig zurück in die Gewinnzone geschafft, nachdem im Vorjahr noch ein massiver Verlust angefallen war.

Orange steigert Gewinn und plant höhere Dividende

Der französische Telekommunikationskonzern Orange hat seinen Gewinn 2016 nach jahrelanger Durststrecke gesteigert. Den Aktionären stellte die Orange SA für das laufende Jahr eine höhere Dividende in Aussicht. Der Nettogewinn stieg 2016 auf 2,94 von 2,65 Milliarden Euro.

PSA-Chef verspricht Opel-Beschäftigten partnerschaftliche Zusammenarbeit

Der Chef des französischen Autobauers PSA, Carlos Tavares, hat für den Fall einer Übernahme von Opel eine Zusammenarbeit mit den deutschen Gewerkschaften versprochen. Bei der Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens sagte Tavares, er sei zu einer Partnerschaft mit "den Beschäftigten, den Gewerkschaften und der Regierung" in Deutschland entschlossen. Erneut gab der PSA-Chef eine Job- und Standortgarantie ab.

Höhere Rohölpreise befördern Repsol zurück in die Gewinnzone

Die Repsol SA hat es im vierten Quartal dank gestiegener Rohölpreise und größerer Raffineriemengen zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Die Gesellschaft meldete einen Nettogewinn von 616 Millionen Euro nach einem Verlust von 2,230 Milliarden Euro.

Swiss Re hebt Dividende trotz Gewinnrückgangs an

Der Rückversicherer Swiss Re hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr wegen einer hohen Schadensbelastung und des generell schwierigen Umfelds deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die Aktionäre können sich gleichwohl über eine höhere Dividende und Aktienrückkäufe freuen.

Telefonica schafft im 4. Quartal Nettogewinn

Spaniens Telekomkonzern Telefonica hat es im vierten Quartal 2016 zurück in die Gewinnzone geschafft. Im Vorjahr hatten Restrukturierungskosten zu einem hohen Verlust geführt. Unter dem Strich stand nun bei dem Madrider Unternehmen ein Nettogewinn von 145 Millionen Euro nach einem Verlust von 2,2 Milliarden Euro.

