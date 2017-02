Boardman, Ohio (ots/PRNewswire) - PeopleKeys (http://peoplekeys.com/), seit 35 Jahren Experte für angewandte Verhaltensanalyse und Persönlichkeitstests, nimmt ab jetzt Anfragen für neue internationale Partnerschaften und Distributoren (https://peoplekeys.com/become-partnerdistributor/) entgegen. Die neuen Partnerschaften werden auf das exponentielle Wachstum des Rekordjahres 2016 aufbauen.



PeopleKeys bemüht sich im Zuge der Expansion darum, das Leben der Menschen über Lösungen zu verbessern, die auf dem DISC-Persönlichkeitstest basieren. Dies führt zu:



- Reduziertem Stress - Erhöhter Produktivität und Arbeitsmoral - Verbesserten Kommunikationsfähigkeiten - Optimierten Einstellungspraktiken



Die Tools werden von unzähligen Firmen genutzt, um auf Anhieb die richtige Besetzung für ihre offenen Stellen zu finden. Der Schlüssel zum gegenwärtigen Erfolg sind die stark anpassbaren Ressourcen, und PeopleKeys ist jetzt bereit, seine internationale Präsenz durch neue Vertriebspartner zu erweitern.



Dr. Bradley Smith, Director of Business Development bei PeopleKeys, schreibt diesen Erfolg der unverwechselbaren Technologie zu, die es möglich macht, die Produkte unkompliziert an den Bedarf der jeweiligen Vertretungen anzupassen. "Sie unterstützten etliche der bestvalidierten Werkzeuge, die heutzutage für den Bereich Neueinstellung und Schulung verfügbar sind, und sind in mehr als 33 verschiedenen Sprachen erhältlich. Es ist klar, dass PeopleKeys hier über ein Erfolgskonzept verfügt", wie er erläuterte.



Der Erfolg, den PeopleKeys mit seinen Distributoren hat, gründet sich nicht nur auf das ausgesprochen attraktive Produkt- und Serviceangebot von PeopleKeys, sondern baut auch auf Beziehungen auf.



Herr Lemstra, Eigentümer von DISC Factor Netherlands, beschreibt sein erstes Treffen mit dem CEO von PeopleKeys, Dr. Sandy Kulkin, mit folgenden Worten:



"Wir haben darüber gescherzt, wie er Leute zu Millionären macht. Ich habe in den vergangenen zehn Jahren meine ganze Energie in meine Partnerschaft mit PeopleKeys gesteckt. Heute gehören wir zu den führenden Trainingsunternehmen in den Niederlanden, und haben mit weiteren angrenzenden EU-Partnerschaften expandiert. PeopleKeys hat es mir leicht gemacht, meine eigene Produktlinie maßzuschneidern, was mir so gut wie keine Kosten verursacht hat".



Informationen dazu, wie auch Sie zu den zahlreichen erfolgreichen Distributoren von PeopleKeys gehören können, erhalten Sie von Dr. Smith per Email unter brad.smith@peoplekeys.com oder unter der Rufnummer 330-599-5580.



Informationen zu PeopleKeys:



PeopleKeys ist führend im Bereich Persönlichkeitsbeurteilung, Coaching und HR-Lösungen und engagiert sich dafür, Beziehungen zu verbessern, Stress zu reduzieren, die Produktivität am Arbeitsplatz und die Arbeitsmoral zu steigern, fundiertere Entscheidungen bei der Einstellung von Mitarbeitern möglich zu machen und die Kommunikation zu optimieren. Die für Gruppen aller Größenordnungen konzipierten Tools, Berichte, Bewertungen und weiteren Ressourcen sind in mehr als 33 Sprachen verfügbar und helfen, das Potenzial von Menschen auf der ganzen Welt zu erschließen.



