Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wird 2017 die schwarze Null im Haushalt trotz einer deutlich geringeren Überweisung von der Bundesbank halten können, so die jüngsten Berechnungen in seinem Ministerium. "Aus heutiger Sicht ist nicht erkennbar, dass der Haushalt wegen dieser Mindereinnahme insgesamt zum Ende des Jahres ins Defizit geraten könnte und entsprechende haushaltswirtschaftliche Maßnahmen erforderlich wären", sagte Ministeriumssprecher Jürg Weißgerber zu Dow Jones Newswires.

Die Bundesbank hatte am Donnerstag einen kräftigen Rückgang ihres Gewinns bekanntgegeben, was zu einer Milliardenlücke im Bundeshaushalt für 2017 führt. Denn in seinen Budgetplanungen hat Schäuble eine Gutschrift aus Frankfurt von 2,5 Milliarden Euro angesetzt. Mit lediglich 0,4 Milliarden Euro, die die Bundesbank nun als Bilanzgewinn für 2016 ausweist, wird diese Planzahl deutlich unterschritten.

"Insofern ergibt sich eine Mindereinnahme in Höhe von 2,1 Milliarden Euro bei diesem Titel", räumte Finanzministeriumssprecher Weißgerber ein. Welche Auswirkungen diese Mindereinnahme im Jahr 2017 insgesamt haben werde, sei derzeit aber noch nicht absehbar. Grundsätzlich unterliege der Haushaltsvollzug "im Vergleich zu den geplanten Ansätzen immer zahlreichen Abweichungen, die in verschiedene Richtungen gehen können". Die Mindereinnahme beim Bundesbankgewinn entspreche rund 0,6 Prozent der insgesamt mit 329,1 Milliarden Euro veranschlagten Budgeteinnahmen.

February 23, 2017 07:07 ET (12:07 GMT)

