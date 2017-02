London - Die Anleiherenditen sind in den letzten sechs Monaten dramatisch gestiegen: So rentieren 10-jährige US-Staatsanleihen, die auf dem Tiefstand vom Juni 2016 nur 1,4% abwarfen, inzwischen mit rund 2,5%, so Ben Leyland, Fondsmanager des JOHCM Global Opportunities Fund (ISIN IE00B80FZF09/ WKN A1JZQH) bei J O Hambro Capital Management.

