Schafft es Elon Musk den Autobauer mit dem Model 3 zum Verkaufsschlager zu machen, so dürfte sicherlich auch das Wertpapier hiervon massiv profitieren - so wie sich das langfristige Chartbild zunehmend präsentiert, sind unglaubliche Kurszuwächse möglich!

Bis ins Jahr 2014 hinein hielt sich das Wertpapier von Tesla Motors in einem langfristigen Trendkanal auf und konnte bis auf ein Jahreshoch von 291,42 US-Dollar zulegen. Kurz darauf stellte sich jedoch eine volatile Seitwärtsphase ein, innerhalb derer sich Auf- und Abwärtstrends in Abständen von nur wenigen Monaten abwechseln. Den Tiefpunkt erreichte der Wert Anfang 2016 bei 141,05 US-Dollar und rutschte zeitweise aus der bisherigen Handelsspanne zur Unterseite heraus, aber nur wenig später schossen die Kursnotierungen wieder in die Höhe. Im Abgelaufenen Jahr folgte überwiegend eine größere Konsolidierungsbewegung zurück auf das Niveau von rund 180,00 US-Dollar abwärts. Seit Dezember dieses Jahres zeigt sich jedoch wieder eine äußerst dynamische Kursrally, die in der Vorwoche bis knapp an die Jahreshochs aus 2015 heran reichte. Viel wichtiger ist jedoch das Gesamtbild des Wertpapiers seit Anfang 2014, innerhalb dessen sich eine potentielle inverse ...

