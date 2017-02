Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zug, Loano, Ligurien (pts027/23.02.2017/13:15) - CasaRiviera bietet über 600 einzigartige Kaufangebote an der nahen, italienischen Riviera, mit Preisreduktionen bis 75 % im Vergleich zur ersten Bank-Schätzung. Wer ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung kaufen möchte, der sollte die einzigartig kostengünstigen Angebote von CasaRiviera in Ligurien an der nahen italienischen Riviera kennen. Dank den hervorragenden Beziehungen bieten die Experten von CasaRiviera attraktive Kapitalanlagen, die gleichzeitig Traum-Ferien und hohes Gewinnpotenzial beinhalten. Wer das Gewinnpotenzial zusätzlich optimieren und sichern möchte, der kann dem CasaRiviera-Team einen Auftrag zur Untervermietung erteilen, für jene Zeiten, in denen man selbst die Immobilie für eigene Ferien nicht nutzen möchte. So kann dreifach profitiert werden: Man besitzt ein sehr schönes Feriendomizil, man profitiert von der Wertsteigerung und man generiert Einnahmen aus der Untervermietung. Weitere Informationen unter: http://www.CasaRiviera.ch Die Ferienhaus-Angebote von CasaRiviera haben sehr hohes Potenzial für Wertsteigerung und Kapital-Gewinne. Die meisten dieser Angebote sind nicht öffentlich ausgeschrieben und werden exklusiv von CasaRiviera.ch vermittelt. Die Ferienhaus-Spezialisten von CasaRiviera.ch - leben selbst an den schönsten Ferienorten in Ligurien und kennen sich bestens aus - finden die Quellen, die begehrt und besser sind, dank einzigartigen Beziehungen - stammen aus der Schweiz und bieten Schweizer Qualität in Service und Kaufabschluss an - stehen in Kontakt mit Verkaufswilligen von über 600 Ferienhäusern und -wohnungen mit Preisreduktionen bis 75 % im Vergleich zur ersten Bank-Schätzung Das aktuelle Angebot umfasst: - Über 250 Ferienhäuser mit Preisen von 50.000 Euro bis 480.000 Euro - über 100 Villen mit grossem Garten und Preisen ab 320.000 Euro - über 250 Wohnungen mit Preisen von 45.000 Euro bis 290.000 Euro Kapitalanlage mit mehrfachem, hohem Gewinnpotenzial Beim Kauf bieten die kostengünstigen Ferienhäuser und -wohnungen von CasaRiviera.ch: - eigenes Domizil für Traumferien an der nahen Riviera im mediterranen Ligurien - einzigartig preisgünstige, hochinteressante Kaufmöglichkeiten für jeden Bedarf (-Preisreduktionen bis zu 75 %, im Vergleich zur ersten Bank-Schätzung) - riesige Preisvorteile im Vergleich zu Angeboten im Tessin, in der Toskana oder an der Còte d'Azur - Kapitalanlagen mit hohem Wertsteigerungs-Potenzial - Möglichkeit des Geldverdienens durch Mieteinnahmen, mit dem Untervermietungs-Service von CasaRiviera.ch (falls dies gewünscht ist) Rechtsbeistand und Sicherheit CasaRiviera.ch empfiehlt und bietet: Juristisch sichere Abwicklung und Rechtsbeistand durch neutralen Schweizer Anwalt, der in Koordination mit den italienischen Notaren verlässliche Verträge erstellt. Das Rechtsgeschäft wird durch die eigene Schweizer Gesellschaft abgewickelt und unterliegt Schweizer Recht. Die Ferien-Vorteile in Ligurien an der nahen Riviera südlich vom Tessin und näher als Toskana oder Cote d'Azur Eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus von CasaRiviera.ch in Ligurien ermöglicht an der nahen mediterranen Riviera: - eine grosse Auswahl von Strand-, Kultur-, Gastronomie- und Ausflugs-Erlebnissen - ein breites Angebot an Sport-Gelegenheiten (Ligurien ist das Outdoor-Mekka) - hochkarätige Erholungs-Möglichkeiten mit einzigartigen Kraft-Orten Das Team von CasaRiviera.ch informiert, organisiert und steht gerne in Ihrer Landessprache zur Verfügung. In Ligurien schätzen die Gäste: - 300 Sonnentage pro Jahr, frei von Nebel und Frost - einzigartig mildes Klima, südliche Stimmung, mit Palmen, Oliven, Feigen, Orangen, Zitronen, Blumen und südliche Pflanzen - mediterrane Lebensqualität und leicht bekömmliche Küche - azurblaues Meer mit feinsandigen oder charaktervollen Stränden - oft zwischen urigen Felsformationen und Klippen. Sauberste Luftqualität - Wanderungen, Ausflüge und Spaziergänge am Meer und in die sehr nahe gelegenen Alpen (einzigartige Kombination von Hügeln, Bergen und Meer) - Ganzjahres-Feriendestination mit herrlich angenehmem, schön warmem Klima im Bereich von 14 bis 28 Grad in Ponente/ Riviera delle Palme + Riviera dei Fiori (dem westlichen Ligurien) - kurze, rasche und gute Anfahrtswege Beim Mieten überzeugen die kostengünstigen Ferienwohnungen und Ferienhäuser von CasaRiviera.ch durch: - passende Angebote für jeden Bedarf, dank grosser Auswahl - günstige Miete, guten Komfort und 5 Stern-Service - sehr viel günstigere Miete im Vergleich zum Tessin, zur Toskana oder der Côte d'Azur - 5 Stern-Service und kompetente Betreuung vor Ort CasaRiviera.ch ist die erste Adresse in Ligurien für Kunden, die ein Ferienhaus- oder eine -wohnung kaufen möchten oder mieten möchten (Mietdauer ab 2 Tage). Entscheidend für die Preis-Leistungs-Vorteile von CasaRiviera am nahen Mittelmeer sind: - Partner mit führenden kompetenten Experten vor Ort - sehr preisgünstige Angebote mit ausserordentlichem Komfort - speziell schöne Ferienwohnungen und Ferienhäuser von Privat - 5-Stern-Service, Insider-Informationen und kompetente Betreuung vor Ort - hochrentable Kapitalanlage(n) in sehr preisgünstige Immobilie(n) (Ende) Aussender: CasaRiviera AG i.G. Ansprechpartner: Cora Genge Tel.: +41 41 511 03 66 E-Mail: info@casariviera.ch Website: www.casariviera.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170223027

