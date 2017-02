Themen heute:

Banken in Deutschland setzen noch nicht auf Blockchain-Technologie /// Fachportal bietet ersten Girokonto-Test in Echtzeit

Blockchain-Technologie gilt als potenziell disruptive Kraft im Finanzsektor. Die Technologie ermöglicht einen dezentralen Austausch von Werten ohne Intermediäre, wie z. B. bei Banken. Bei einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC haben nun erstmals Vertreter deutscher Banken Auskunft zum Stand der Etablierung von Blockchain-Technologie in ihren Instituten gegeben.

47% der Befragten bestätigen die Relevanz von Blockchain für ihre Bank und deren Geschäftsfeld. Der Großteil der Institute setzt sich jedoch noch nicht konkret mit der Anwendung der Technologie auseinander: 39% der Befragten werden sich auch im Jahr 2017 nicht mit Blockchain beschäftigen. 76% werden die Technologie erst dann produktiv einsetzen, wenn andere Marktteilnehmer es ebenfalls tun; 25% sogar explizit erst dann, wenn der Großteil der Wettbewerber bereits für einige Zeit die Technologie einsetzt.

In den kommenden 10 Jahren dürfte die Technologie das Geschäftsmodell der Institute jedoch stark beschäftigen - das bestätigen 63% der Befragten. Mehr als die Hälfte (54%) sehen dies bereits in den kommenden 5 Jahren. Sie erwarten eine mittlere bis extreme Beeinflussung des Geschäftsmodells ihrer Bank durch Blockchain. Strategisch setzen sich bislang die wenigsten Banken mit der Technologie auseinander. Bei 75% bildet Blockchain-Technologie keinen Teil der strategischen Ausrichtung.

2.

Steigende Kontoführungsgebühren, Kosten für Überweisungen - zahlreiche Banken ziehen die Gebührenschraube beim Girokonto an. Wird es zu teuer, hilft nur ein Wechsel. Verbraucher greifen dann in der Regel zu Tests bekannter Fachzeitschriften. Deren Nachteil: Die Daten sind nicht mehr aktuell, da sie an bestimmten Stichtagen erhoben werden.

Einen anderen Ansatz präsentiert ab sofort das Fachportal Konto.org. Die Redaktion hat einen Echtzeit-Live-Test entwickelt, bei dem sich Änderungen unmittelbar im Ergebnis widerspiegeln. Der Test umfasst bereits mehr als 40 Girokonten bekannter Anbieter, von der Postbank bis O2. "Wir scannen die Konditionen täglich und lassen automatisiert einen Test erstellen", erklärt man bei Konto.org. Im Gegensatz zu anderen Vergleichen basiert der Echtzeit-Live-Test auch auf einer eigenen Rechnerbasis. In die Bewertung fließen die Kategorien Gebühren, Zinsen, Zahlungsverkehr und Service ein. Insgesamt vergibt das System 100 Punkte nach einem vorab definierten Schlüssel.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.