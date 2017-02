Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern Prosiebensat1 will sein Geschäft mit Reiseportalen möglicherweise verkaufen. "Wir werden den Travel-Bereich einer strategischen Prüfung unterziehen", sagte Vorstandschef Thomas Ebeling auf der Bilanzpressekonferenz der Prosiebensat1 Media SE in München. Es gebe ein entsprechendes Interesse am Markt.

Im Rahmen der Prüfung müssten alle strategischen Optionen in Erwägung gezogen werden, fügte der Manager hinzu. Ein Börsengang des Geschäfts sei allerdings nahezu ausgeschlossen. Travel mit Marken wie weg.de, mydays und billiger-mietwagen.de gehört zur einer von zwei Digitalsparten von Prosieben. 2016 verbuchte die Sparte Digital Ventures & Commerce ein Umsatzwachstum von 65 Prozent auf 768 Millionen Euro.

Man müsse im Hinblick auf das Portfolio stets prüfen, ob man als Konzern noch der geeignetste Eigentümer sei, sagte Ebeling. Travel sei ein Bereich von Prosieben, der relativ wenig Synergien mit dem Kerngeschäft des Konzerns, dem deutschsprachigen Fernsehen, aufweise. Konkret wurde Ebeling nicht. "Der strategische Review-Prozess fängt gerade erst an", sagte der Manager.

February 23, 2017

