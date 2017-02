Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD und ihre Schwesterpartei in Frankreich bewerten die angestrebte Übernahme von Opel durch PSA Peugeot als Modell für andere Branchen. "Ich freue mich, dass es jetzt Bereitschaft gibt, aus Peugeot Opel wirklich eine modernen, erfolgreichen Automobilkonzern in Europa zu machen", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nach einem Treffen mit seinem Gegenüber bei der Parti Socialiste, Olivier Faure, am Donnerstag in Berlin.

Faure erklärte, dass es Europa anders als Amerikanern und Asiaten bisher nicht gelungen sei, beherrschende Großkonzerne zu schaffen. "Airbus ist leider eine Ausnahme", sagte der Fraktionschef in der Nationalversammlung. Die Übernahme von Peugeot sieht er als Modell für weitere Zusammenschlüsse. "Ich wünsche mir, dass wir in jedem Sektor die europäischen Champions favorisieren", erklärte Faure. Damit könne auch das europäische Sozialmodell in der Zukunft fortgeschrieben werden.

Peugeot-Chef Carlos Tavares hatte am Morgen Klartext gesprochen, was er sich von einem Kauf der Rüsselsheimer verspricht. "Es gibt Käufer, die einfach keine französische Marke wolle", sagte der CEO bei der Vorstellung der Bilanz für 2016. Mit Opel könne man neue Segmente im Markt erreichen. Tavares zeichnete darüber hinaus ein düsteres Bild der umworbenen Braut. Die GM-Tochter brauche Hilfe. "Wir können Opel auf das Niveau der Effizienz bringen, das PSA heute schon hat", gab sich Tavares selbstbewusst.

