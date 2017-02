London - Die US-Notenbank Fed verfügt wohl nicht über ausreichende Mittel, um auf eine Abkühlung des BIP-Wachstums in den USA zu reagieren. Anleger sollten daher ihre Erwartungen auf Zinserhöhungen an diesem Punkt des Zyklus zügeln, meint John McNeill, Co-Manager des Kames Absolute Return Bond Global Fonds. Seiner Ansicht nach gehen Anleger grundsätzlich davon aus, dass die Zinsen in den USA angesichts der wirtschaftlichen Erholung kräftig steigen werden. Die Realität könnte dieses Mal jedoch ganz anders aussehen.

Die gegenwärtige Wachstumsphase besteht inzwischen seit 90 Monaten und ist damit die drittlängste, die je verzeichnet wurde. Angesichts dieser Reife wird der Leitzins kaum über das aktuelle Niveau von 0,75% steigen.

"Im historischen Vergleich war dies ein langer Zyklus. Das bedeutet nicht, dass er zu Ende gehen muss. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Massnahmen, die von Zentralbanken unternommen werden müssten, um einem künftigen Abschwung zu begegnen", so McNeill.

Eher Negativzinsen als ...

