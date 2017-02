Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Scharf kalkulierte Pkw-Leasingraten mit optionalem Technik-Service-Paket für nur 99 Cent monatlich - Attraktive Sonderfinanzierungen mit effektivem Jahreszins von 0 Prozent für Ford Transit Nutzfahrzeug-Baureihen - Befristetes Angebot vom 1. bis 31. März 2017 - Beständige Angebotsstruktur als Basis eines nachhaltigen Markterfolges - 2016: Höchster Ford-Flotten-Marktanteil seit 2009



Ford setzt seine Gewerbe-Offensive in Deutschland nunmehr im 10. Jahr mit den beliebten Gewerbewochen fort: Vom 1. bis 31. März 2017 können Gewerbekunden sowie die Betreiber kleiner und mittelgroßer Fuhrparks beim Leasing vieler Ford-Pkw-Modelle von besonders scharf kalkulierten Leasingraten profitieren1). Daneben bieten Ford und Ford Lease2) der Kundengruppe als Ergänzung im Aktionszeitraum optional ein umfassendes Technik-Service-Paket für einen Netto-Aufpreis von lediglich 99 Cent monatlich.



Das optionale Technik-Service-Paket bietet den Gewerbekunden ein Höchstmaß an Kalkulationssicherheit, denn es sind



- Wartungs- und Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgaben,



- Reparaturarbeiten (ausgenommen Unfall-/Versicherungsreparaturen),



- Verschleißreparaturen inklusive Verbrauchsmaterialien,



- Übernahme der Abschleppkosten bis zur nächsten Vertragswerkstatt und die



- Kostenübernahme für die fällige Haupt- und Abgasuntersuchung



inklusive. Darüber hinaus lässt sich der Dienstleistungsumfang auf Wunsch um weitere Bausteine, wie beispielsweise Reifen-, Tank- oder Versicherungs-Service, ergänzen.



Sonderfinanzierung mit effektivem Jahreszins von 0 Prozent für Ford Nutzfahrzeuge



Während der Ford-Gewerbewochen kommen nicht nur gewerbliche Pkw-Nutzer in den Genuß besonderer Vorteile: Für die erfolgreichen Ford Transit Nutzfahrzeug-Baureihen gelten für den Aktionszeitraum vom 1. bis 31. März 2017 sehr attraktive Sonderfinanzierungs-Konditionen der Ford Bank3) mit einem effektiven Jahreszins von 0 Prozent.



Weiterführende DetaiIinformationen zu den Ford Gewerbewochen und den Angeboten für Gewerbe- und Flottenkunden inklusive konkreter Beispielberechnungen4) finden sich im Aktionszeitraum auf der Website www.ford-firmenkunden.de.



Ford im Flottengeschäft - Erfolg durch Beständigkeit



Das Gewerbekunden- und Flottengeschäft der Ford-Werke GmbH stellte sich auch im vergangenen Jahr 2016 wieder sehr erfolgreich dar: Anhand der Zahlen des deutschen Flottenmarkt-Spezialisten Dataforce erzielte Ford ein Rekord-Volumen von 65.829 Pkw-Zulassungen im deutschen Flottenmarkt und mit 7,94% den höchsten Ford-Fleet-Marktanteil seit 2009.



"Dieses erfreuliche Ergebnis basiert auf dem seit Jahren beständig umgesetzten Drei-Säulenkonzept in diesem Geschäftsfeld" erläutert Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH. "Mit einer hochaktuellen und attraktiven Modellpalette, einem maßgeschneiderten Angebotsportfolio sowie der bewährten Kombination aus unseren Großkundenbetreuern, unseren Gewerbepartnern im Handel und unserem Ford-Firmenkunden-Center konnten wir uns über die vergangenen Jahre kontinuierlich im Markt steigern. Dabei spielen Aktionsklassiker wie die Ford-Gewerbewochen eine große Rolle."



1) Ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford-Rahmenvertrag sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden, zzgl. Überführungskosten, bei einem Vertragsabschluss vom 01.03.2017 bis 31.03.2017, erhältlich bei allen teilnehmenden Händlern. Repräsentatives Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung: Der neue Ford Mondeo ST-Line mit 2,0-l-TDCi-Motor, 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, inklusive Metallic-Lackierung, ohne Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis eines Fahrzeugpreises von EUR 32.180,67 netto (EUR 38.295,- brutto), zzgl. Überführungskosten. Kraftstoffverbrauch des genannten Modells (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): 4,9 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,3 (kombiniert). CO2-Emissionen: 112 g/km (kombiniert)



2) Ford Lease ist ein Angebot der ALD Auto Leasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Angebot gilt bei Vertragsabschluss vom 01.03.2017 bis 31.03.2017.



3) Ein Finanzierungsangebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln, erhältlich als Klassische Finanzierung, Systemfinanzierung und Ford Auswahl-Finanzierung. Angebot gilt für noch nicht zugelassene, für das jeweilige Zinsangebot berechtigte neue Ford Nutzfahrzeuge bei verbindlicher Kundenbestellung und Abschluss eines Darlehensvertrages vom 01.03.2017 bis 31.03.2017 und nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden), bei allen teilnehmenden Ford Partnern. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Z. B. der Ford Transit Custom Kastenwagen Lkw Basis 270 L1, 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Dieselmotor, 77 kW (105 PS), auf Basis eines Fahrzeugpreises von EUR 30.999,50. Zzgl. Überführungskosten, Ford Auswahl-Finanzierung, Laufzeit 36 Monate, Gesamtlaufleistung 30.000 km, Anzahlung EUR 4.949,50, Nettodarlehensbetrag EUR 26.050,-, Sollzinssatz (fest) p. a. 0,00 %, effektiver Jahreszins 0,00 %, Gesamtdarlehensbetrag EUR 26.050,-, 35 monatliche Raten je EUR 379,-, Restrate EUR 12.785,-.



4) Beispielberechnungen auf www.ford-firmenkunden.de stellen repräsentative Beispiele nach § 6a Preisangabenverordnung dar.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.



Pressematerialien finden Sie unter presse.fordmedia.eu. Besuchen Sie www.facebook.com/fordindeutschland, www.twitter.com/Ford_de oder www.youtube.com/fordindeutschland



OTS: Ford-Werke GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6955 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6955.rss2



Kontakt: Detlef Jenter Ford-Werke GmbH 0221/90-18745 djenter@ford.com