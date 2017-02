3M COMPANY

Liebe Trader,

bis in das Jahr 2015 hinein befand sich das Wertpapier von 3M in einem langfristigen Aufwärtstrend und konnte bis auf ein Jahreshoch von 170,50 US-Dollar zulegen. Ab dem ersten Quartal selben Jahres kippte die Stimmung der Anleger jedoch kurzfristig und führte zu einem kurzfristigen Abwärtstrend, sowie Abgaben auf das Kursniveau von grob 134,00 US-Dollar bis Sommer 2015 wieder abwärts. Mit einem zweiten Standbein Anfang 2016 bei 134,64 US-Dollar konnten Markteilnehmer in diesem Bereich einen Doppelboden etablieren und anschließend für einen deutlichen Kursschub bis Mitte 2016 an 182,27 US-Dollar und somit über die Jahreshochs aus 2015 sorgen. Zwar ist es kurz darauf wieder zu einer kurzfristigen Konsolidierung zurück auf die markante Horizontalunterstützung um 165,00 US-Dollar gekommen, allerdings fand die Aktie auch in diesem Bereich wieder Halt und legte im Februar auf frische Höchststände zu. Aus der charttechnischen Berechnung ergibt sich noch deutliches Kurspotential, welches bis in den Bereich des 138,2 % Fibonacci-Retracements aufwärts reichen kann und entsprechend gute Long-Chancen bietet.

Long-Chance:

Das 138,2 % Fibonacci-Retracement befindet sich an der Kursmarke von 200,00 US-Dollar, was nun auch das übergeordnete Kursziel ausmacht. Nach dem dynamischen Anstieg des Wertpapiers in dieser Handelswoche können Marktteilnehmer genau bis zu diesem Niveau noch von einem Kursanstieg der 3M-Aktie profitieren und hierbei eine schöne Rendite erzielen. Abgesichert sollte ein Long-Investment aber noch unterhalb von 180,00 US-Dollar, falls der Wert unerwartet wieder zur Unterseite abdrehen sollte. Sukzessiv eintrüben dürfte sich das Chartbild hingegen bei einem Kursrutsch darunter, dann drohen nämlich direkte Rücksetzer auf die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 173,21 US-Dollar. Dies würde natürlich den vorliegenden Ausbruch als Fehlsignal entpuppen und Käufer die Flucht schlagen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 186,04 US-Dollar

Kursziel: 200,00 US-Dollar

Stopp: < 180,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 6,04 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



3M Comp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 186,04 US-Dollar; 13:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.