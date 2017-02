Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank erzielt 2016 Bilanzgewinn von 0,4 Milliarden Euro

Die Bundesbank hat im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 1,0 (Vorjahr: 3,2) Milliarden Euro verbucht. Aufgrund einer Rücklagendotierung verblieb ein Bilanzgewinn von 0,4 Milliarden Euro, der in voller Höhe an den Bund abgeführt wurde. Wie die Bundesbank mitteilte, ergab sich der Unterschiedsbetrag von 0,6 Milliarden Euro aus geänderten Abzinsungsbestimmungen für Pensionsrückstellungen. Er unterlag einer Ausschüttungssperre und wurde daher den Rücklagen zugeführt.

Finanzministerium sieht Budget trotz Einbruch von Bundesbankgewinn im Lot

Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wird 2017 die schwarze Null im Haushalt trotz einer deutlich geringeren Überweisung von der Bundesbank halten können, so die jüngsten Berechnungen in seinem Ministerium. "Aus heutiger Sicht ist nicht erkennbar, dass der Haushalt wegen dieser Mindereinnahme insgesamt zum Ende des Jahres ins Defizit geraten könnte und entsprechende haushaltswirtschaftliche Maßnahmen erforderlich wären", sagte Ministeriumssprecher Jürg Weißgerber zu Dow Jones Newswires.

Frankreichs Geschäftsklima auf höchstem Stand seit fast sechs Jahren

Das Geschäftsklima in der französischen Industrie ist im Februar auf den höchsten Stand seit nahezu sechs Jahren gestiegen. Inbesondere äußerten sich die Manager zuversichtlicher über die Produktionsaussichten. Wie die Statistikbehörde berichtete, stieg der Indikator von 106 auf 107 Punkte, der höchste Wert seit Juni 2011. Ökonomen hatten mit einem unveränderten Stand gerechnet.

Brasiliens Notenbank senkt Leitzins um 75 Basispunkte

Die brasilianische Zentralbank hat ihre geldpolitische Lockerung fortgesetzt. Wie von Ökonomen erwartet, senkte sie ihren Leitzins um 75 Basispunkte auf 12,25 Prozent. Sie reagierte damit auf die nachlassende Inflation, die eine Folge der tiefen Rezession im Land ist.

Brasiliens Außenminister tritt zurück

In Brasilien hat die Regierung von Präsident Michel Temer erneut einen Minister verloren: Außenminister Jose Serra gab am Mittwoch seinen Rücktritt bekannt und gab gesundheitliche Probleme zur Begründung an. Diese machten es ihm unmöglich, "mit dem Rhythmus Schritt zu halten, der mit der Funktion des Außenministers einhergeht".

GB/CBI: Index Einzelhandelsumsatz real Feb +9 (Jan: -8)

GB/CBI: Index Einzelhandelsumsatz real Feb PROGNOSE 0

GB/CBI: Erwartung Index Einzelhandelsumsatz real März +5

February 23, 2017

