Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Männliche Verstärkung im Doppelpack für den kabel eins-Vorabend: Ab 20. März 2017 um 17.55 Uhr bringt das ostfriesische Original Johannes Wallow in "Schätze unterm Hammer - Ein Auktionator schlägt zu" allerhand Kostbarkeiten unters Volk. Und gleich im Anschluss um 18.55 Uhr hat Peter Giesel bei "Sicher ist sicher - Das Magazin für Ihren Schutz" Tipps und alltagsnahe Reportagen rund ums Thema Sicherheit im Gepäck.



Zu "Schätze unterm Hammer - Ein Auktionator schlägt zu": Johannes Wallow aus Norden hat in seiner Heimat Ostfriesland längst Kult-Status erreicht. Der umtriebige "Auktionator mit Herz und Hammer" hilft versteigerungswilligen Kunden aus ganz Deutschland, ihre außergewöhnlichen Exponate für möglichst viel Geld zu verkaufen. Seit 40 Jahren ist der leidenschaftliche Versteigerungs-Profi schon im Geschäft und kennt die Märkte und Preise wie kein Zweiter. Die Verkäufer haben die Wahl: Machen sie einen Deal mit einem professionellen Händler oder geben sie ihren Schatz in Wallows nervenaufreibende Auktion mit ungewissem Ausgang?



Zu "Sicher ist sicher - Das Magazin für Ihren Schutz": Deutschland gehört zu den zwanzig friedlichsten Ländern der Welt * - aber wer sorgt eigentlich dafür, dass das auch so bleibt? Und warum ist es unter Umständen ratsam, seine Kreditkarten in einem bleigefütterten Täschchen aufzubewahren? Moderator Peter Giesel beantwortet ab Montag, 20. März 2017, täglich um 18:55 Uhr bei kabel eins, alle Fragen rund ums Thema Sicherheit. Er wirft einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit von Zoll, Polizei und Co. und gibt alltagstaugliche Tipps, wie die Zuschauer sich und ihr Eigentum noch besser schützen können. * Global Peace Index 2016



Der neue Vorabend bei kabel eins ab Montag, 20. März 2017



16:55 Uhr: "Abenteuer Leben täglich" mit Seraphina Kalze 17:55 Uhr: "Schätze unterm Hammer - Ein Auktionator schlägt zu" mit Johannes Wallow 18:55 Uhr: "Sicher ist Sicher - Das Magazin für Ihren Schutz" mit Peter Giesel



"Schätze unterm Hammer" wird von der Good Times Fernsehproduktions-GmbH für kabel eins produziert, von der Janus TV GmbH kommt "Sicher ist sicher".



Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Eva Gradl Kommunikation/PR Factual & Sports Tel.: 089/9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Susanne Karl-Metzger Tel.: 089/9507-1173 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com



OTS: kabel eins newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7841.rss2