London - Die US-Notenbank FED verfügt wohl nicht über ausreichende Mittel, um auf eine Abkühlung des BIP-Wachstums in den USA zu reagieren, so die Experten von Kames Capital.Anleger sollten daher ihre Erwartungen auf Zinserhöhungen an diesem Punkt des Zyklus zügeln, meine John McNeill, Co-Manager des Kames Absolute Return Bond Global Fonds (ISIN IE00BVVQ0692/ WKN A14SJ5). Seiner Ansicht nach würden Anleger grundsätzlich davon ausgehen, dass die Zinsen in den USA angesichts der wirtschaftlichen Erholung kräftig steigen würden. Die Realität könnte dieses Mal jedoch ganz anders aussehen.

