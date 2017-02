München (ots) - Rund 50 hochkarätige Referenten, 15 interaktive Workshops, CxO-Talk, StartUps, Showfloor, Creative Zone, innovationLAB.tour und viele weitere Highlights (Programm: www.deutscher-innovationsgipfel.de) werden den Besuchern des 10. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFELS am 9. März in München einen einzigartigen Wissens- und Know-how-Transfer bieten. Nach digitalen Innovationen und umfassenden Informationen bietet die innovationLAB.tour am Tag nach dem branchen-, fach- & technologieübergreifenden Entscheidertreffen (10.3.) hautnahe Erlebnisse. Im Rahmen einer "Guided Tour" werden InnovationCenter und Hubs namhafter Unternehmen der Metropolregion München besucht. Vom Accenture Innovation Center über das 3D Experience Center von Dassault und das Watson IoT Center bis hin zum X-Lab und T-Systems Innovation Center erhalten die Tour-Teilnehmer einen kompakten Überblick über die Top-Spots der deutschen Innovationslandschaft. Mehr noch: Der DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFEL bietet gleichzeitig auch direkte Gespräche mit den Entscheidern vor Ort. Details und Anmeldungen unter: www.deutscher-innovationsgipfel.de



Einen derart kompakten und hochkarätig besetzten Know how- und Wissens-Transfer wie ihn die Teilnehmer des 10. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFELS (DI) am 9. März in München erwarten dürfen, hat es wohl selten zuvor gegeben. Auf dem einmaligen branchen-, fach- & technologieübergreifenden Entscheidertreffen wird nicht nur Wissen geteilt und anhand von "Best Cases" von den Erfahrungen Anderer gelernt. Auf der Business-Plattform werden gemeinsam auch neue Geschäftsmodelle mit Zukunftsperspektive entwickelt und Kontakte, Partnerschaften und Allianzen auf höchstem Niveau generiert.



Know-how-Katalysator: Vom Silicon Valley in Deutschlands Unternehmen



In sich verzahnte Konzeptbausteine verweben sich auf dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL zu einem einmaligen Wissens- und Know-how-Mosaik. Aus San Francisco angereist wird man mit Tim Leberecht auf dem DI 2017 nicht nur einen der scharfsinnigsten Business-Vordenken unserer Zeit treffen, der Unternehmen zu Sinnfabriken wandeln möchte. In einem interaktiven Workshop erfahren die Teilnehmer von Detecon San Francisco auch gleich, was wir für unsere Arbeit aus dem Silicon Valley lernen können.



Ein weiteres Highlight wird der CxO-Talk werden. In der Talkrunde werden der Business-Vordenker aus der Bay Area gemeinsam mit dem Design-Chef von MIELE und den Geschäftsführern und Vorständen von der Allianz, Deutsche Telekom, Festo oder RTL II über die durch die Digitalisierung bedingten Veränderungen in der Arbeitswelt, im Vertrieb und im Umgang mit Kunden diskutieren. Digitale Innovationen treffen auf analoge Erlebnisse



Die spannungs- und wissensgeladene Jubiläumsveranstaltung wird ihren abschließenden Höhepunkt in der Keynote von Dr. Norbert Gaus finden. Der Executive Vice President und Head of Research and Develepment in Digitalization and Automation der SIEMENS AG wird über die Digitalisierung als Innovationsmotor des 21. Jahrhunderts sprechen. Unter dem Motto "Digitalisierung trifft Charisma und Leidenschaft" verschmelzen im Anschluss Technologie und Kunst zu einer mitreißenden Symbiose, die in die "Soiree Open Inspiration" beim "Lichtpoeten" Ingo Maurer übergehen wird.



Rendezvous mit der Zukunft - Die innovationLAB.tour



Nach einem grandiosen Wissens- und Know-how-Transfer zur Beflügelung der eigenen Arbeit laden die Veranstalter am Tag nach dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL zu einem "Rendezvous mit der Zukunft" ein. Im Rahmen einer "Guided Tour" lernen die Teilnehmer nicht nur kompakt InnovationCenter und Hubs namhafter Unternehmen der Metropolregion München kennen. An Innovationen und Zukunftsthemen Interessierte haben zugleich auch die Möglichkeit mit den Entscheidern vor Ort in direkte Gespräche einzutreten. Besucht werden das Accenture Innovation Center, 3D EXPERIENCE Center von Dassault Systémes, das Watson IoT Center von IBM, das Predictive Maintenance Center von Siemens Mobilit, der Maker Space, X-Labs & Pre-Incubator beim UnternehmenTUM und das T-Systems Innovation Center



Ob innovationLAB.tour individuell oder als Kombi-Ticket mit dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL: Ein Erfahrungsaustausch anhand von "Best Cases", Networking und Kontakte auf höchstem Niveau, Know-how aus dem Silicon Valley und ein außergewöhnlicher Wissens-Transfer zur Bereicherung der eigenen Arbeit sind den Teilnehmern gewiss. Tickets, Programm und alle Details rund um den DI 2017 unter: www.deutscher-innovationsgipfel.de



