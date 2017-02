BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen verlangen eine Nachrüstung aller Dieselautos in Deutschland, um das drängende Problem der Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen. "Der erste Schritt müsste sein, dass man dafür sorgt, dass die Grenzwerte eingehalten werden", forderte der stellvertretende Fraktionschef im Bundestag, Oliver Krischer am Donnerstag in Berlin. Die gesamte Flotte müsse ins Auge genommen werden.

Die Partei will die Autohersteller dazu zwingen, ihre Modelle in die Werkstätten zu rufen und nachzurüsten, wenn sie mehr giftige Stickoxide in die Luft blasen als erlaubt. Es gebe genügend Tests von Umwelthilfe und ADAC, so Krischer, die seit Jahren auf eklatante Verstöße aufmerksam machten. Ältere Modelle müssen nach seinen Vorstellungen die für sie seinerzeit gültigen Werte einhalten, neuere die nun maßgebliche Schadstoffnormen Euro 5 und Euro 6.

Krischer kritisierte, dass mit Fahrverboten wie für Stuttgart beschlossen letztlich das seit Jahren bekannte Problem bei den Autofahrern abgeladen wird.

Auf Deutschlands sind rund 14,5 Millionen Diesel-Autos unterwegs.

