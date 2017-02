BAD NEUSTADT AN DER SAALE (dpa-AFX) - Der Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum hat den Umbau seines Vorstands abgeschlossen. Nachdem bereits die Führungsspitze neu besetzt worden war, wurde nun wie Mitte des Monats angekündigt der Vorstand von fünf auf drei Mitglieder verkleinert. Der Aufsichtsrat beschloss am Donnerstag, dass Martin Menger und Jens-Peter Neumann mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheiden und ihre bisherigen Zuständigkeiten auf die verbliebenen Mitglieder verteilt werden. Somit besteht der Vorstand künftig aus dem Vorstandsvorsitzenden Stephan Holzinger, seinem Stellvertreter Martin Siebert und Bernd Griewing.

Ende Januar hatte der Aufsichtsrat den Umbau der Unternehmensführung in Angriff genommen und Holzinger (49) zum Vorstandsvorsitzenden gemacht. Er löste zum ersten Februar seinen jetzigen Stellvertreter Siebert ab und kümmert sich von nun an auch um die Finanzen. Zuvor war Holzinger Mitglied des Aufsichtsrats. Rhön-Klinikum mit Sitz in Bad Neustadt an der Saale betreibt deutschlandweit elf Kliniken mit zuletzt knapp 5400 Betten./hosmac/jha/fbr/stb

