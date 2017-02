BERLIN (dpa-AFX) - Die vor der Aufspaltung stehende Fluggesellschaft Air Berlin ist mit weniger Passagieren ins Jahr gestartet. Mit 1,52 Millionen Fluggästen beförderte Deutschlands zweitgrößte Fluglinie im Januar drei Prozent weniger Menschen wie ein Jahr zuvor, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Verkehrszahlen des Unternehmens hervorgeht. Die Auslastung der Maschinen verschlechterte sich dabei von 80,6 auf 76,6 Prozent.

Seit Februar vermietet die seit Jahren in der Krise steckende Air Berlin einen Teil ihrer Flotte samt Besatzung schrittweise an den Lufthansa-Konzern . Dieser setzt die Maschinen vor allem bei seiner Billigmarke Eurowings ein. Im Januar war Air Berlins Flugangebot allerdings noch ähnlich groß wie ein Jahr zuvor. Ihr Touristikgeschäft samt den Mallorca-Strecken will Air Berlin im Zuge der Trennung von ihrer österreichischen Tochter Niki in ein neues Bündnis mit dem Tui-Ferienflieger Tuifly einbringen. Dieser Schritt wird in der Branche allerdings nicht vor dem Herbst erwartet./stw/fbr

ISIN GB00B128C026 DE0008232125 DE000TUAG000

AXC0229 2017-02-23/14:24