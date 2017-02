Das historisch schlechte Abschneiden bei den letzten Kongresswahlen und Donald Trumps Präsidentschaft bringen die Demokraten in Bedrängnis. Die Wahl des neuen Vorsitzenden wird zur Abstimmung über den zukünftigen Kurs.

Der demokratischen Partei geht es schlecht wie lange nicht: Im Kongress dominieren die Republikaner Senat und Repräsentantenhaus, im Weißen Haus sitzt eine republikanischer Präsident und auch in den meisten Bundestaaten werden beide Parlamentskammern von der Partei Abraham Lincolns kontrolliert.

Am Wochenende steht die Wahl des neuen Vorstands der US-Demokraten an und mit ihr stellt sich auch die Frage, in welche Richtung die Partei nun gehen will. Grundsätzlich hat der Vorsitzende des Democratic National Comitee (DNC), dem Vorstand der Demokraten, weniger Bedeutung als sein Pendant einer europäischen Partei, trotzdem hat er eine Machtposition. Das DNC entscheidet nämlich über die Regeln unter denen die Vorwahlen für den Präsidentschaftskandidaten abgehalten werden.

Welche Bedeutung das haben kann, zeigte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...