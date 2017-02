Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hat sich gegen ein Verbot von Auftritten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland ausgesprochen. "Ein Besuch Erdogans und ein öffentlicher Auftritt in Deutschland sollten nicht verboten werden", sagte Sofuoglu der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).

Deutschland habe eine starke Demokratie, die Erdogan aushalten könne. "Erdogan muss aber akzeptieren, dass er in Deutschland kritisiert wird und dass seine Kritiker keine Heimatverräter oder Terroristenschützer sind." Die Türkische Gemeinde geht davon aus, dass Erdogan Deutschland ab Ende März besuchen wird. "Ich rechne damit, dass Erdogan zwischen dem 27. März und dem 9. April nach Deutschland kommt. In dieser Zeit können die im Ausland lebenden Türken ihre Stimme zum Referendum der Verfassungsänderung abgeben."