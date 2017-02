Der neue Henkel-Chef Hans Van Bylen will Kurs auf weitere Rekorde nehmen. Nach Höchstwerten bei Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr kündigte der belgische Manager am Donnerstag neue Zuwächse an. Van Bylen umgarnte die Aktionäre des Herstellers von Pritt und Persil zudem mit einer deutlich höheren Dividende. Für das vergangene Geschäftsjahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...