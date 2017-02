BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt die Einführung von Eurobonds und eine Vergemeinschaftung von Schulden in der Eurozone kategorisch ab. "Auf dem Prinzip der Eigenverantwortung beharren wir", sagte Merkel nach einem Treffen mit dem litauischen Ministerpräsidenten Saulius Skvernelis am Donnerstag in Berlin. Vertragsveränderungen in der Europäischen Union stünden in naher Zukunft nicht auf der Tagesordnung. "Man wird mit den Gegebenheiten so weiter umgehen müssen, wie das jetzt der Fall ist."

Nationalstaaten müssten deshalb eigenverantwortlich Reformen umsetzen. Wenn die Stabilität der Eurozone als Ganzes in Gefahr sei, könnten solidarische Möglichkeiten wie der Rettungsschirm ESM genutzt werden, sagte Merkel. "Wir können nicht etwas vergemeinschaften, ohne dass vorher auch Kompetenzen dazu in Europa angesiedelt sind." Irland, Spanien und Portugal hätten gezeigt, dass sie eigenverantwortlich Verbesserungen erreicht hätten./tl/DP/zb

