DGAP-Media / 2017-02-23 / 14:11 *Frankfurt, 23. Februar 2017.* - Die internationale Wirtschaftskanzlei McDermott Will & Emery hat die TransDigm Group Inc. zu allen deutsch-rechtlichen Fragestellungen beim Erwerb sämtlicher Anteile an der SCHROTH Safety Products GmbH sowie bestimmter Vermögensgegenstände für die Luft- und Militärindustrie von Tochtergesellschaftern der japanischen TAKATA-Gruppe beraten. SCHROTH ist spezialisiert auf Sicherheitsgurte und Personenrückhaltesysteme. An Standorten in Deutschland und Florida entwickelt und produziert SCHROTH eine Vielzahl von Rückhaltesystemen für die Luftfahrtindustrie, insbesondere für die Airbus- und Boeing-Plattformen A350, A380 sowie B787. Transdigm ist mit seinen Tochtergesellschaften ein weltweit führender Konstrukteur, Hersteller und Lieferant von technisch anspruchsvollen Flugzeugkomponenten, die heutzutage in nahezu allen Linien- und Militärflugzeugen genutzt werden. Partner Dr. Michael Cziesla und Counsel Norman Wasse waren - wie auch schon zuvor gemeinsam mit US-Kanzlei Baker & Hostetler - bereits vor ihrem Wechsel zu McDermott im Januar mehrfach für TransDigm tätig, zuletzt etwa beim Erwerb der Telair-Gruppe, Franke Aquarotter sowie der DDC-Gruppe. Das Team führt damit ihren erfolgreichen Beratungsansatz im Bereich Aerospace fort. Jonathan D. Crandall (Director Corporate Development and M&A) von TransDigm erklärte: "Das war eine großartige Akquisition für TransDigm. Cziesla und Wasse, die das Mandat in der laufenden Transaktion reibungslos von ihrer alten Kanzlei auf McDermott übertragen haben, haben abermals ihre Expertise unter Beweis gestellt und es TransDigm ermöglicht, diese hoch komplexe Transaktion schnell und erfolgreich umzusetzen." *Berater TransDigm Group Inc.: * *McDermott Will & Emery (Frankfurt):* Dr. Michael Cziesla (Federführung), Norman Wasse, Anna Steudner (alle Gesellschaftsrecht/Private Equity), Markus Hill (Steuerrecht), Wolfgang von Frentz, Christian Masch, Oliver Fischer (alle IP, München), Jens Ortmanns, Thomas Beisken, Anja Zelfel (alle Immobilien, Düsseldorf), Volker Teigelkötter, Thomas Gennert (beide Arbeitsrecht, Düsseldorf) - ENDE - *McDermott Will & Emery* McDermott Will & Emery ist eine führende internationale Anwaltssozietät. Mit über 1.000 Rechtsanwälten sind wir an folgenden Standorten weltweit vertreten: Boston, Brüssel, Chicago, Dallas, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Houston, London, Los Angeles, Miami, Mailand, München, New York, Orange County, Paris, Rom, Seoul, Silicon Valley und Washington, D.C. Es besteht eine strategische Allianz mit MWE China Law Offices in Shanghai. Die deutsche Praxis wird von der McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP geführt. www.mwe.com [1]. (c) 2017 McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: McDermott Will & Emery Schlagwort(e): Recht 2017-02-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 547191 2017-02-23 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=dfefdfef204f7359a7ff7f81299857b7&application_id=547191&site_id=vwd&application_name=news

