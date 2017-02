Richard Woolnough (M&G): Chancen bei Banken, US-Unternehmen und Reverse Yankees

2016 war ein stürmisches Jahr für das politische Establishment und ebenso für die Finanzmärkte. Spekulationen über eine Reduzierung des Anleihekaufprogramms der EZB, das überraschende Brexit-Votum und die Wahl von Donald Trump sorgten für Unsicherheit und Volatilität an den Anleihemärkten.

Trotzdem konnte der M&G Optimal Income Fund robuste Erträge erwirtschaften. Auf den ersten Blick scheint sich die Positionierung zwischen Ende 2015 und Ende 2016 nicht wesentlich verändert zu haben: Der Fonds hat - aufgrund unserer Einschätzung, dass die Anleiherenditen wahrscheinlich steigen - weiterhin eine kurze Zinsduration. Gleichzeitig verfolgt er eine lange Spread-Duration, was auf unsere Präferenz von Unternehmens- gegenüber Staatsanleihen deutet. Im Verlauf des letzten Jahres nahmen wir allerdings einige Änderungen vor, die für die Wertentwicklung des Fonds eine wichtige Rolle spielten (siehe unten).

Auch 2017 dürfte die Politik in den USA und Europa die Marktentwicklung beeinflussen. Der M&G Optimal Income Fund startete das Jahr ohne wesentliche Veränderungen der Positionierung. Wir sind zuversichtlich, dass uns die Struktur des Portfolios ausreichend Flexibilität gibt, auf jedwede Ereignisse in angemessener Form zu reagieren. Der Fonds hat weiterhin eine kurze Duration, die wir im Fall weiter steigender Renditen jedoch marginal erhöhen werden.

In unseren Augen bieten sich an den Kreditmärkten immer noch Gelegenheiten. In diesem Jahr sind Bereiche wie u.a. Finanzwerte, US-amerikanische Unternehmensanleihen und Reverse Yankees von besonderem Interesse. Bankbeteiligungen sind eine Möglichkeit, am Reflationshandel zu partizipieren, da sie ein guter Maßstab für wirtschaftliches Wachstum sind und derzeit günstig gehandelt werden. Wir haben im Januar unsere Gewichtung des Finanzsektors, hauptsächlich mit Hilfe europäischer Titel, um ca. 5% erhöht. Diese Papiere sind weiterhin historisch günstig, da sie nicht Teil des Anleihekaufprogramms der EZB sind und ihr relativer Wert daher nicht durch die Interventionen verzerrt wurde. Für US-Unternehmen, die Anleihen in Euros begeben, gilt dasselbe. Sie werden deshalb auf einem erheblich attraktiveren Niveau als ihre europäischen Pendants gehandelt. Im Segment der Hochzinsanleihen liegt unsere Präferenz auf Titeln mit längeren Laufzeiten. Die Renditekurven von Hochzinsanleihen sind steiler geworden. Investoren, die sich in ihrer Renditejagd auf der Kreditkurve ein wenig nach außen zu bewegen bereit sind, sollten belohnt werden - und dabei ihr Zinsrisiko sichern.