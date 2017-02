Fredericia, Dänemark (ots/PRNewswire) - Bankdata, einer der größten Anbieter von IT-Dienstleistungen für den Finanzsektor in Dänemark, hat Diebold Nixdorf (NYSE:DBD) mit dem Management seines gesamten Multivendor-SB-Netzwerks beauftragt, zu dem 500 Geldautomaten gehören. Bankdata ist ein Gemeinschaftsunternehmen von elf dänischen Banken. Die Banken werden von der höheren Verfügbarkeit der Geldautomaten profitieren, die sich wiederum in mehr Transaktionen und einem besseren Kundenerlebnis niederschlagen wird.



Mit seinem Self-Service Fleet Management (http://www.dieboldnixdor f.com/en-us/services/financial/managed-services) bietet Diebold Nixdorf Monitoring-Services für Geldautomaten, die teure Ausfallzeiten verhindern und unabhängig von der Art des Vorfalls eine schnelle Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft gewährleisten. Durch den Monitoring-Service wir der Systemstatus jedes einzelnen Systems rund um die Uhr erfasst und die Daten werden in Echtzeit analysiert. Im Rahmen dieses Angebots stellt Diebold Nixdorf Bankdata detaillierte Diagnose- und Verfügbarkeitsberichte zur Verfügung. Bestandteil des Self Service Fleet Managements ist ferner die kontinuierliche Aktualisierung der Software im Netzwerk; auch der Funktionsumfang der Geräte soll durch neue Software-Releases regelmäßig erweitert werden.



"Durch die Beauftragung von Diebold Nixdorf mit dem Management unseres SB-Netzwerks können wir für die Banken und ihre Kunden einen noch größeren Mehrwert erbringen", so Søren Becher Andressen, Head of ATM bei Bankdata. "Unser Konzept für den Betrieb kanalübergreifender Lösungen erfordert einen Partner wie Diebold Nixdorf, der die Weiterentwicklung unseres innovativen Selbstbedienungsangebots schneller vorantreibt und auf die Anforderungen unserer Kunden zuschneidet."



Diebold Nixdorf wird kontinuierlich mit Bankdata die Fortentwicklung von Softwareanwendungen definieren. Dadurch sollen neue Angebote für den SB-Kanal geschaffen werden, die sich in die Omnichannel-Strategie der Bank einfügen.



"Unsere globalen, skalierbaren Managementservices sind eine Schlüsselkomponente in unserer Connected-Commerce-Strategie", sagt Olaf Heyden (http://news.dieboldnixdorf.com/leadership/olaf-heyden--s enior-vice-president-services.htm), Senior Vice President Services bei Diebold Nixdorf. "Mit diesem Angebot unterstützen wir Finanzinstitute und IT-Servicedienstleister wie Bankdata dabei operative Exzellenz zu erreichen und gewährleisten mit unserem Managed-Service-Portfolio standardisierte Prozesse für maximale Systemverfügbarkeit."



Über Bankdata



Bankdata wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Zentraldänemark in Fredericia. Bankdata ist ein Gemeinschaftsunternehmen von elf dänischen Banken, die gleichzeitig auch Kunden des Unternehmens sind. Bankdata bietet umfassende IT-Lösungen für den Finanzsektor. Dazu gehören die Entwicklung von Lösungen für die Bereiche Netzwerk und mobiles Banking, Kredit- und Beratungstools, Support und Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.Bankdata.dk.



Über Diebold Nixdorf



Diebold Nixdorf ermöglicht täglich für Millionen von Konsumenten "connected commerce" - die reibungslose Abwicklung von Geschäftstransaktionen in allen Vertriebs- und Servicekanälen von Banken und Handelsunternehmen. Die software-basierten IT-Lösungen des Weltmarktführers schlagen eine Brücke von der physischen in die digitale Welt des Zahlungsverkehrs und sorgen für eine komfortable, sichere und effiziente Verarbeitung barer oder unbarer Transaktionen. Als Innovationspartner für nahezu alle der weltweiten Top 100 Finanzinstitute und die Mehrheit der Top 25 global tätigen Handelsunternehmen liefert Diebold Nixdorf herausragende IT-Lösungen und Services für die Zukunft der vom digitalen Wandel geprägten Konsumwelt.



Diebold Nixdorf beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter, ist in mehr als 150 Ländern weltweit vertreten und hat seine Zentralen in North Canton, Ohio, USA, und Paderborn, Deutschland. Die Aktien werden unter der Kennung "DBD" an den Börsen in New York und Frankfurt gehandelt.



Weitere Informationen unter www.dieboldnixdorf.com



