Paris - US-Aktien haben sich im vergangenen Jahr abermals besser als europäische Aktien entwickelt, so die Experten von METROPOLE Gestion.Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die Konjunktur jenseits des Atlantiks schneller erholt habe, weshalb US-Unternehmen in den letzten beiden Jahren eine höhere Gewinn-Dynamik aufgewiesen hätten als ihre europäischen Pendants, heiße es im jüngsten Kommentar der französischen Fondsgesellschaft METROPOLE Gestion zu den europäischen Aktienmärkten. Die im Rahmen der Krisenbekämpfung unverzüglich und konsequent umgesetzten politischen und geldpolitischen Maßnahmen in den USA, die mit der zögerlichen europäischen Vorgehensweise kontrastierten, hätten ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt, da die Anleger nach klaren Orientierungspunkten suchten. 2017 könne jedoch einen Wendepunkt markieren.

