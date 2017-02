NEW YORK (Dow Jones)--Nach der kleinen Verschnaufpause vom Mittwoch dürfte es am Donnerstag an der Wall Street wieder nach oben gehen. Der Future auf den S&P-500 deutet kleine Kursgewinne zum Handelsstart an.

Zwar schaffte der Dow-Jones-Index am Mittwoch ein neues Rekordhoch, doch lag dieses nur geringfügig über dem vorigen. Die anderen großen US-Indizes verbuchten leichte Abgaben, zumal das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank keine Überraschungen enthielt und damit auch keine Akzente setzte.

Vielleicht gelingt es dem Präsidenten der US-Notenbankfiliale von Atlanta, Dennis Lockhart, dem Markt Impulse zu geben. Lockhart, der in diesem Jahr allerdings im Offenmarktausschuss der Fed nicht stimmberechtigt ist, wird in Atlanta eine Rede halten.

Vorbörslich veröffentlichte Daten vom US-Arbeitsmarkt haben negativ überrascht. In der vergangenen Woche beantragten mehr Amerikaner als erwartet erstmals Arbeitslosenhilfe. Der Chicago Fed National Activity Index ging im Januar drastisch zurück auf -0,05 von +0,18 Punkten im Vormonat.

Gespannt sind die Investoren auch auf die Daten zu den Ölvorräten der US-Regierung, die etwas später anstehen. Es wird erwartet, dass die Vorräte in der Vorwoche gesunken sind, nachdem am Mittwochabend der Branchenverband API rückläufige Bestände gemeldet hat.

Hoffnung auf geschrumpfte US-Vorräte beflügelt Ölpreis

Die API-Daten gaben dem Ölpreis schon in der Nacht im asiatisch dominierten Handel Auftrieb und treiben ihn auch beim Übergang vom europäischen in den US-Handel weiter nach oben. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuert sich um 1,8 Prozent auf 54,57 Dollar.

Der Goldpreis legt nach den enttäuschenden Konjunkturdaten deutlicher um 0,8 Prozent auf 1.247 Dollar zu. Marktteilnehmer verweisen auch auf die überwiegend gedämpfte Stimmung an den internationalen Aktienmärkten und die wieder gesunkenen Anleiherenditen. Dem zinslos gehaltenen Edelmetall drohe damit weniger Konkurrenz durch höhere Anleihezinsen.

Am Anleihemarkt sinkt die Rendite zehnjähriger US-Titel um 2 Basispunkte auf 2,39 Prozent. Schon am Mittwoch waren die Anleiherenditen etwas unter Druck geraten, nachdem aus dem Fed-Protokoll ein gewisses Zögern herauszulesen war, schon im Frühjahr die Zinsen zu erhöhen.

Die Notenbanker hatten sich in dem Protokoll auch besorgt über eine mögliche weitere Aufwertung des Dollar geäußert. Diese Besorgnis lastet am Donnerstag etwas auf dem Greenback. Für einen Euro werden rund 1,0570 Dollar gezahlt. Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung zeitweise unter 1,05 Dollar gerutscht.

"Aggressive" Produktionsziele von Tesla stoßen auf Kritik

Unter den Einzelwerten an der Börse dürften Tesla unter Druck geraten. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss zwar geringere Verluste ausgewiesen als befürchtet. Kritische Stimmen merken aber an, dass der aggressive Produktionsplan für das neue Model 3 Tesla möglicherweise zwingen könnte, Kapital aufzunehmen. Die Aktie verliert vorbörslich 1,7 Prozent.

Gut kommen auch die ebenfalls am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen von HP an, deren Aktie um 1,9 Prozent steigt. Dagegen bricht der Kurs von L Brands um über 13 Prozent ein. Das Einzelhandelsunternehmen, bekannt vor allem für seine Marke Victoria's Secret, hatte einen trüben Ausblick abgeliefert, während das Quartalsergebnis einen leichten Gewinnrückgang zeigte.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,20 -1,6 1,22 -0,2 5 Jahre 1,88 -2,3 1,91 -4,1 7 Jahre 2,19 -3,3 2,22 -5,9 10 Jahre 2,39 -2,7 2,42 -5,6 30 Jahre 3,02 -1,4 3,03 -4,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:36 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0574 +0,24% 1,0549 1,0538 +0,5% EUR/JPY 119,2028 -0,19% 119,4330 119,37 -3,0% EUR/CHF 1,0658 -0,04% 1,0662 1,0663 -0,5% EUR/GBP 0,8463 -0,22% 0,8482 1,1820 -0,7% USD/JPY 112,73 -0,43% 113,21 113,27 -3,6% GBP/USD 1,2495 +0,45% 1,2438 1,2456 +1,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,57 53,59 +1,8% 0,98 -1,6% Brent/ICE 56,80 55,84 +1,7% 0,96 -1,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,90 1.237,60 +0,8% +9,30 +8,3% Silber (Spot) 18,18 18,13 +0,3% +0,05 +14,1% Platin (Spot) 1.010,70 1.004,50 +0,6% +6,20 +11,9% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,3% -0,01 +8,7% ===

