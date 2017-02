Lieber Leser,

der EURUDS-Kurs hat wie von uns erwartet seine Abwärtstdynamik verstärkt, nachdem er den Preisbereich bei 1,058 US-Dollar je Euro unterschritten hat. Weitere Aussagen einiger FED-Mitglieder bestätigen den baldigen Zinsschritt in den USA. Weiterhin belasten die politischen Aussichten in Frankreich, nachdem bekannt wurde, dass die rechtextreme Präsidentschaftskandidatin in den Umfragen immer mehr an Vorsprung gewinnt. Die nächste Unterstützungszone wird daher aktuell angepeilt.

