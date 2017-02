ROUNDUP: Waschmittel und Zukäufe halten Henkel auf Kurs

DÜSSELDORF - Gute Geschäfte mit Waschmitteln haben beim Konsumgüterkonzern Henkel im vergangenen Jahr das Wachstum angekurbelt. Auch die jüngsten Zukäufe zahlten sich aus. Für 2016 wies der Persil-, Loctite- und Schwarzkopf-Hersteller am Donnerstag neue Bestmarken bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis aus und kündigte zudem die nach eigenen Angaben höchste Dividende in der Unternehmensgeschichte an.

ROUNDUP: Dialog will wieder auf Wachstum umschalten - Aktie mit Kurssprung

LONDON - Der zuletzt mit Problemen kämpfende Chiphersteller Dialog Semiconductor strahlt nach einem schwachen Jahr 2016 Optimismus aus. Vorstandschef Jalal Bagherli ist zuversichtlich, im laufenden Jahr wieder ein ordentliches Umsatzwachstum erzielen zu können. "Wie schon in den Vorjahren wird die Umsatzentwicklung insbesondere von der zweiten Jahreshälfte geprägt werden", teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in London mit.

ROUNDUP 2: Aareal Bank ist vorsichtig für 2017 - Aber mehr Dividende für 2016

WIESBADEN/FRANKFURT - Der Gewerbeimmobilienfinanzierer Aareal Bank zeigt sich beim Blick in die Zukunft zurückhaltend. Für das laufende Jahr gehe die Aareal Bank von einem anhaltend anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld aus, das Niedrigzinsumfeld dürfte anhalten, teilte das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mit. Das Institut plant nach aktuellem Stand mit weniger Neugeschäft und Gewinn. Vorstandschef Hermann Merkens versicherte gleichwohl: "2016 war ein exzellentes Geschäftsjahr, 2017 verspricht ein gutes zu werden." Die Aaral Bank ist für ihre konservativen Planungen bekannt.

ROUNDUP 2: TAG Immobilien verdient 2016 kräftig und hebt Gewinnziel an

HAMBURG - TAG Immobilien zeigt sich nach einem starken Schlussquartal 2016 noch zuversichtlicher. Das Gewinnziel für das laufende Jahr hob die im MDax notierte Gesellschaft an. Neben höheren Mieteinnahmen und geringeren Leerständen sollen vor allem auch deutlich niedrigere Finanzierungskosten zum Gewinnzuwachs beitragen. "2017 und 2018 werden Kredite von insgesamt 550 Millionen Euro refinanziert, für die bislang im Schnitt Zinsen in Höhe von 3,5 Prozent bezahlt werden", erläuterte Finanzchef Martin Thiel der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag. Momentan würden die Zinsen bei 1,5 bis 1,8 Prozent liegen.

ROUNDUP: Barclays Bank berappelt sich nach trüben Vorjahren

LONDON - Nach Millionenverlusten in den Vorjahren hat die britische Barclays Bank 2016 wieder Geld verdient. Der Finanzkonzern konnte auch seinen Kapitalpuffer aufstocken und deutete Fortschritte bei der Trennung von der Afrika-Tochter an. All das trieb die Aktie am Donnerstagmorgen auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Zuletzt lag das Papier annähernd 4 Prozent im Plus.

ROUNDUP: Altersvorsorge treibt Axa-Gewinn leicht nach oben - Aktie verliert

PARIS - Gute Geschäfte mit der Altersvorsorge haben Europas zweitgrößtem Versicherer Axa 2016 einen leichten Gewinnzuwachs beschert. Der Überschuss kletterte um rund vier Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, wie der Rivale des europäischen Marktführers Allianz am Donnerstag in Paris mitteilte. Der neue Axa-Chef Thomas Buberl will die Anteilseigner mit einer um sechs Cent auf 1,16 Euro je Aktie erhöhten Dividende an dem Gewinnplus teilhaben lassen. Experten hatten sich jedoch bei beiden Werten etwas mehr erhofft.

ROUNDUP: Flugzeugboom hält Triebwerksbauer MTU auf Rekordkurs

MÜNCHEN - Der Boom im Flugzeuggeschäft von Airbus und Boeing treibt den Münchner Triebwerksbauer MTU weiter an. Nach Umsatz- und Gewinnrekorden 2016 will MTU-Chef Reiner Winkler im neuen Jahr noch höher hinaus. "Mit dem Jahr 2017 wollen wir die größte Investitionsphase in der Geschichte der MTU bei anhaltend profitablem Wachstum abschließen", sagte Winkler bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen am Donnerstag in München. Das Desaster um den Militärtransporter A400M löst bei dem Triebwerkshersteller im Gegensatz zum Flugzeugbauer Airbus keine finanziellen Turbulenzen aus.

ROUNDUP 2: Maschinenbauer Dürr plant für 2017 zurückhaltend

BIETIGHEIM-BISSINGEN/STUTTGART - Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr geht mit einer äußerst vorsichtigen Planung in das neue Jahr. "Für 2017 erwarten wir aus heutiger Sicht eine stabile Entwicklung, allerdings fällt die Prognose angesichts der politischen Unwägbarkeiten schwerer als in den Vorjahren", sagte Dürr-Chef Ralf Dieter am Donnerstag in Stuttgart. "Der Ausblick ist konservativ, aber optimistisch." Zu der aktuellen Situation in den USA wollte sich Dieter nicht äußern. Dürr hat neben den USA auch Standorte in Mexiko. "Das müssen wir beobachten", sagte er. "Wir rechnen aber erst einmal damit, dass die USA stabil bleiben."

ROUNDUP: Telekomkonzern Orange überrascht mit Ergebnisplus

PARIS - Der französische Telekomkonzern Orange kommt bei seinen Kostensenkungen weiter voran. Im vergangenen Jahr verdiente das Unternehmen im laufenden Geschäft besser als gedacht. Im neuen Jahr soll das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf vergleichbarer Basis erneut steigen, wie Orange am Donnerstag mitteilte. Für das laufende Jahr soll auch die Dividende an die Aktionäre um 5 Cent auf 65 Cent je Aktie steigen. Die Orange-Aktie kletterte in Paris am Vormittag um 1,4 Prozent.

ROUNDUP: Telefonica muss wegen Brexit und Lateinamerika Umsatzeinbußen hinnehmen

MADRID - Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat wegen des Brexit und den Währungsturbulenzen in Lateinamerika im vergangenen Jahr deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Auf Konzernebene fiel der Erlös um 5,2 Prozent auf 52 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mitteilte. Ohne Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe wäre der Erlös um 1,3 Prozent gestiegen.

ROUNDUP: Swiss Re packt trotz Gewinnrückgangs das Füllhorn aus - Aktie verliert

ZÜRICH - Ein Wirbelsturm, ein Erdbeben und Waldbrände haben dem weltweit zweitgrößten Rückversicherer Swiss Re 2016 einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich blieb mit knapp 3,6 Milliarden US-Dollar (3,4 Mrd Euro) rund 23 Prozent weniger übrig als ein Jahr zuvor, wie der Konkurrent des Weltmarktführers Munich Re am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das war noch weniger als von Analysten erwartet. Zudem bekommt die Swiss Re den Preiskampf im Schaden- und Unfallgeschäft zu spüren.

Weitere Meldungen -Fielmann kann Gewinn doch leicht steigern -Studie: Pharmaindustrie hat schlechtes Image -PSA-Chef: Opel soll deutsches Unternehmen bleiben -Busch überschreitet bei geplanter Pfeiffer-Vacuum-Übernahme 30 Prozent-Schwelle -Anklage gegen Ex-Rüstungsmanager in Bremen erhoben -Aixtron geht 2017 von höherem Verlust aus - Hohe Forschungs-Ausgaben -Britische Großbank Lloyds will Banklizenz für Berliner Niederlassung beantragen -ROUNDUP: Fitbit mit hohem Verlust in Weihnachtsquartal -ROUNDUP: Nach Abberufung von EWE-Chef Brückmann nur noch zwei Vorstände -ROUNDUP: Xing-Anleger dürfen sich wegen Nutzerzulauf auf Sonderdividende freuen -Air Berlin startet mit weniger Passagieren ins Jahr -Textilgipfel in Bangladesch unter Druck: Schwergewichte sagen ab -Türkische Nationalisten bedrohen Recherchezentrum Correctiv -Modekonzern Gerry Weber rechnet erneut mit Umsatz-Minus -ROUNDUP: Ghosn gibt Amt als Vorstandschef bei Autobauer Nissan ab -Adva dank Overture-Übernahme mit kräftigen Umsatzplus - Gewinn rückläufig -Finanzdienstleister MLP legt in 2016 zu - 'Alles in allem zufrieden' -Glencore schafft den Sprung in die Gewinnzone -ROUNDUP: Tesla: 'Model 3' im Zeitplan - Serienfertigung ab September -Zypries: Zusammenschluss Opel/PSA schafft starkes Unternehmen -VW-Konkurrent Peugeot Citroen setzt sich vor Opel-Übernahme höhere Ziele -Repsol treibt Sparprogramm weiter voran - Gewinn im vierten Quartal steigt -ROUNDUP: Mutmaßlicher Hacker nach Angriff auf Deutsche Telekom gefasst -ROUNDUP/PSA-Chef Tavares: Opel muss sich selbst sanieren -IPO: Spekulationen um weitere Börsenpläne bei Siemens -Google-Schwester will 'Trolle' mit Künstlicher Intelligenz bekämpfen -Molkereiunternehmen Fude und Serrahn expandiert nach Lettland -ROUNDUP: Auftrieb im PC-Markt hilft Computer-Konzern HP Inc. -Bundesbank-Gewinn 2016 auf eine Milliarde Euro gesunken -Siemens erhält Auftrag aus Saudi-Arabien über fünf Gasturbinen -ROUNDUP/Juristin: Job-Garantie bei Opel-Übernahme selbstverständlich -Litauens Regierungschef hofft auf deutsche Hilfe bei Energiethemen -Christian Füller wird Chefredakteur beim 'Freitag' -SAP erhöht Dividende etwas stärker als erwartet -Allianz-Deutschland-Chef: Strengere Regeln für Boni wären sinnvoll -Haspa stabilisiert Gewinn trotz Nullzinsphase -Japans Atombetreiber Tepco: Lage in Atomruine Fukushima 'stabil' -Neuer Anstieg: Rund jeder zehnte Bundesbürger ist Diabetiker -Fraport prüft bauliche Erweiterungen für Billigflieger -Umfrage: Autofahrer noch skeptisch bei Fahrten mit Roboterautos -ROUNDUP: Bauleiter am Hauptstadtflughafen entlassen - Ex-Bahner übernimmt -Tabakkonzern BAT profitiert von Pfund-Schwäche -BAE Systems profitiert von höheren US-Rüstungsausgaben -Rhön-Klinikum stellt Vorstand neu auf -ROUNDUP 2: Kleinaktionäre für Obergrenze bei Managergehältern

