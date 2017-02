Von Stefan Lange

PARIS/BERLIN (Dow Jones)--Die Regierungen von Deutschland und Frankreich haben gemeinsam den Wunsch nach einer Übernahme von Opel durch Peugeot bekräftigt. Man gehe "mit einer absoluten Gleichheit der Sichtweise" an das Thema heran, sagte der französische Wirtschaftsminister Michel Sapin am Donnerstag nach einem Treffen mit seiner deutschen Amtskollegin Brigitte Zypries. Beide Seiten verabschiedeten eine Erklärung, in der unter anderem die Erwartung geäußert wird, "dass im Interesse der Beschäftigten nun schnellstmöglich Klarheit über die Zukunftsperspektive der beiden Unternehmen erreicht wird."

Sapin sagte, er gehe davon aus, dass die Übernahme ein Schritt sei, der beiden Ländern nutze. Er betonte gleichzeitig, dass auch noch Gespräche mit dem polnischen Wirtschaftsminister geführt würden.

Sapin sprach sich mehrfach dafür aus, dass die Autonomie von Opel erhalten bleiben solle. Eine Eigenständigkeit von Opel sei auch im Interesse von PSA, betonte der Minister. PSA brauche "die deutsche Qualität". Sapin zufolge sollen die Arbeitsplätze bei Opel erhalten bleiben.

"Größtmögliche Transparenz"

Zypries erklärte, die französische Regierung habe einen engen Austausch zu Opel zugesagt. Sapin habe auch zugesagt, dass die französische Regierung als Anteilseigner von PSA "die Interessen der Deutschen, insbesondere Gewerkschaften, unterstützt". Es solle "bei größtmöglicher Transparenz" bleiben und die Gewerkschaften sollten die Möglichkeit haben, "bei den Verhandlungen mitzureden, beteiligt zu werden, ihre Interessen einzubringen".

"Wir sind uns auch einig, dass die Marke Opel erhalten bleiben soll", sagte Zypries. "Aber wichtig ist schon, dass Opel Opel bleibt - und dass das Opel-Unternehmen möglichst auch als eins übernommen wird von PSA", betonte die SPD-Politikerin.

