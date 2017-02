Wien - M&G Investments geht mit zwei neuen Fonds an den Start, die auch in einem volatilen Marktumfeld absolute Renditen erwirtschaften sollen, so die Experten von "FONDS professionell".Damit wolle der Asset-Manager vor allem risikoaverse Anleger ansprechen, wie Werner Kolitsch, Head of Germany and Austria bei M&G, erkläre: "Die neuen Fonds sollen diese Anleger dabei unterstützen, unter schwierigen Marktbedingungen angemessene Renditen zu erzielen, ohne starke oder häufige Schwankungen in Kauf nehmen zu müssen."

