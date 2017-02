In den USA wird geprüft, ob Kinder an bestimmten homöopathischen Präparaten gestorben sind. Die Mittel könnten eine zu Konzentration Tollkirsche enthalten haben. Wäre ein solches Szenario auch in Deutschland denkbar?

In den USA sind möglicherweise mehrere Kinder an bestimmten homöopathischen Präparaten gestorben. Für Deutschland gibt die zuständige Behörde aber Entwarnung.

"Mit Blick auf den Patientenschutz gibt es in Deutschland weitergehende Regelungen, die gewährleisten, dass die Sicherheit von homöopathischen Arzneimitteln vorab durch das BfArM geprüft wird", sagte ein Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) am Donnerstag. Vergleichbare Fälle seien hierzulande so nicht ...

