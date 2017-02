Bei JinkoSolar wird es am Montag spannend. Dann legt JinkoSolar Zahlen vor. Die Aktie hat im Februar deutlich zugelegt. Gestern gab es allerdings einen Rücksetzer. "Das lag daran, dass First Solar zwar gute Zahlen gemeldet hat. Aber die Analysten sind ein bisschen skeptisch, was die Aussichten angeht", erklärt Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Für die Zahlen von JinkoSolar ist Maydorn optimistisch. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin spricht Maydorn auch über Tesla, Bayer, 7C Solarparken, Solarworld und Millennial Lithium. Die komplette Sendung finden Sie hier.