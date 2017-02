Der DAX pendelt weiter im dünnen Handel um die Marke von 12.000 Punkten. Geht dem Index hier schon die Kraft aus? Ich rechne noch mit einem weiteren leichten Anstieg. Aber die Luft ist sehr dünn. Der S&P500 notiert vorbörslich bei 2.367 Punkten. Bei 2.400 Punkten verläuft der genannte langfristige Fibonacci-Fächer.

Der aktuelle Anstieg ist übrigens historisch und hat verschiedene Rekorde gebrochen. Auf solche Anstiege folgt fast immer ein entsprechender Katzenjammer.

Der DAX ist aktuell weiter im Short-Bereich, nicht im Long-Bereich, auch wenn er noch weiter ansteigt. In einigen Monaten werden viele Marktteilnehmer wohl sagen, warum bin ich damals nicht short gegangen als der DAX so hoch stand? So ist es immer, gegen die vorherrschende Stimmung zu agieren ist schwer.

Der Plan: Steigt der DAX höher über 12.100 Punkte, wird die Short-Position mit kleinem Verlust geschlossen und der nächste Short-Einstieg bei rund 12.400 Punkten ausgelotet. Der DAX kommt wieder runter. Die vorherigen kleinen Verluste werden dann wieder eingefahren.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.000 Punkten.

DAX hat nach dem Anstieg über 11.900 Punkte Platz bis 12.000/12.100 Punkte.

Der neue Fibonacci-Fächer im DAX-Chart zeigt ein Kursziel von etwa 12.100 Punkten.

S&P500 hat noch Platz bis 2.400 Punkte und könnte den DAX noch etwas hochziehen. Der DAX underperformt aber im Vergleich zum S&P500 deutlich.

DAX im großen Bild im langfristigen Short-Bereich (siehe Monatschart im Morgen-Insight).

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 08)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...