Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Forderungen nach deutlichen Mehrausgaben wegen der staatlichen Rekordüberschüsse heruntergespielt. Die Überschüsse von 23,7 Milliarden Euro, die höchsten seit der Wiedervereinigung, seien "gesamtstaatliche Überschüsse", betonte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wenn Sie dann auf den Bund kommen, dann ist der Überschuss schon sehr überschaubar", stellte sie fest.

Für den Bund hatte das Statistische Bundesamt bei seiner Bekanntgabe der neuen Daten am Donnerstag 7,7 Milliarden Euro ausgewiesen. Der anders errechnete Haushaltsüberschuss des Bundes, den das Bundesfinanzministerium Mitte Januar bekanntgegeben hatte, betrug 6,2 Milliarden Euro.

Man dürfe "jetzt nicht die verschiedenen Bereiche gegeneinander ausspielen", verlangte Merkel mit Blick auf Forderungen nach mehr Militär- und weniger Sozialausgaben. "Wir wollen die Sicherheitslage insgesamt verbessern", hob sie hervor und führte die innere und äußere Sicherheit, aber auch die soziale Sicherheit der Menschen an. "Das heißt auch Investitionen in die Zukunft, und gleichzeitig nicht neue Schulden machen", sagte sie. "Insofern sind die Spielräume, die wir haben, überschaubar."

Grüne sehen bei Schäuble Arbeitsverweigerung

Der Koalitionspartner SPD erhob allerdings beinahe zeitgleich Forderungen nach hohen Mehrausgaben. "Wir sind entschieden dafür, diesen Überschuss für Investitionen zu verwenden", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Donnerstag in Berlin. Als Beispiele nannte er die Sanierung von Schulen und den Ausbau der Glasfasernetze für schnelles Internet in Deutschland. Den Vorschlag der Union, den Solidaritätszuschlag schrittweise auslaufen zu lassen, lehnte er ab. "Das ist nicht seriös", kritisierte er mit Blick auf den Finanzierungsansatz von CDU und CSU.

Die Grünen kritisierten, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) habe "es versäumt, eine langfristige Investitionsstrategie aufzulegen". Ihre stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kerstin Andreae und ihr haushaltspolitischer Sprecher Sven-Christian Kindler sprachen von einer "Arbeitsverweigerung in der Haushaltspolitik" und forderten "einen dauerhaften und sinnvollen Investitionsplan für Deutschland und für die sozial-ökologische Modernisierung".

Die FDP forderte hingegen eine Entlastung der "Mitte der Gesellschaft" von Steuern. "Die Bundesregierung könnte sofort mit dem Abbau des Soli beginnen", sagte ihr Präsidiumsmitglied Volker Wissing. Zudem gehöre die kalte Progression dauerhaft abgeschafft. Auch der Wirtschaftsrat der CDU erklärte, der Rekordüberschuss gebe "Spielraum für Steuersenkungen".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2017 09:23 ET (14:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.