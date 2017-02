Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt bei ihrer Aussage: Die Bundesregierung wird weiterhin Eurobonds ablehnen, auch wenn Reformen der Eurozone ins Haus stehen. Es gebe positive Beispiele, dass dieses System funktioniere.

Auch bei der angestrebten engeren Zusammenarbeit in der Euro-Zone wird die Bundesregierung nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel Eurobonds ablehnen. "Auf diesem Prinzip der Eigenverantwortung beharren wir, also ein Nein zu Eurobonds", sagte Merkel am Donnerstag ...

