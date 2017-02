Frankfurt (ots) - Mit dem eLearning Award 2017 wurden gleich zwei Online-Lernportale von Mediadidact, dem Spezialbereich für Aus- und Weiterbildungsmedien der dfv Mediengruppe, ausgezeichnet: handel-scout Akademie und Hogafit konnten durch ihr Innovationspotenzial und die hohe Nutzerfreundlichkeit die Fachjury aus 15 marktunabhängigen Experten überzeugen.



Das eLearning-Siegerprojekt aus der Kategorie Handel ist die Weiterbildungs-Plattform www.handel-scout-akademie.de. Beeindruckt hat die Jury die Tatsache, dass das Angebot kontinuierlich weiterentwickelt wird, um das Lernen spannender und für Lerner zugänglicher zu gestalten. Das Portal bündelt zahlreiche Fachkurse rund um den Einzelhandel in praxisnah aufbereiteten Lernmodulen. Die vertonten und interaktiven Lerneinheiten eignen sich aufgrund der Themenvielfalt für alle Hierachieebenen. Entwickelt wurde die Plattform von Mediadidact, dem Handelsverband Baden-Württemberg und dem Wirtschaftsmagazin Der Handel (dfv Mediengruppe) für Führungskräfte und Mitarbeiter im Einzelhandel.



www.hogafit.de wurde in der Kategorie Gastronomie mit dem eLearning Award ausgezeichnet. Das Kursprogramm für Mitarbeiter in der Hotellerie und Gastronomie wartet zur Vermittlung der unterschiedlichen Inhalte mit Hörbeiträgen, Bildern, Grafiken und Videos auf. Motiviert werden Anwender mit einem eigens für Hogafit entwickelten Gamification-Konzept, das neben dem Zertifikat zusätzliche Auszeichnungen für die verschiedenen Lernerfolge verspricht. Neben Mediadidact waren bei der Entwicklung von Hogafit die DEHOGA Akademie und die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) maßgeblich beteiligt.



Seit 2008 prämiert das eLearning Journal in verschiedenen Kategorien die innovativsten und zukunftsweisendsten eLearning-Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem eLearning Award. Die offizielle Verleihung der Awards findet jedes Jahr auf der Bühne der Bildungsfachmesse didacta statt.



