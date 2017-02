Frankfurt am Main (ots) -



Siim Karu übernahm am 1. Februar 2017 bei pentahotels die neu geschaffene Position des Corporate Director of Revenue Management. Durch die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen wird er die globale Umsatzstrategie des Unternehmens maßgeblich vorantreiben. Somit positioniert sich die junge Hotelmarke weiterhin als Trendsetter im Lifestyle Hotelsegment.



pentahotels wurde vor knapp zehn Jahren gegründet und gehört zu den Digital Natives in der Hotelbranche. Karu, der seit 2015 Teil des Global Revenue Management Teams bei pentahotels ist, stellt sich jetzt neuen Herausforderungen. Seine Ziele bestehen darin, die Organisationsstrukturen zu verbessern und in seinem Fachgebiet neue Maßstäbe zu setzen.



Karu freut sich auf seine neue Rolle: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um durch den Einsatz innovativer Big-Data-Strategien die Informationen aus unseren Systemen unternehmensweit besser nutzbar zu machen. Angetrieben durch starken Teamgeist und die Hingabe aller Kollegen im täglichen Geschäft sind wir für den weiteren Erfolg unserer Marke bestens positioniert."



Managing Director von pentahotels, Alastair Thomann sagt: "Im Revenue Management bringt der intelligente Einsatz von Informationstechnologie enorme Wettbewerbsvorteile. Unsere Marke wurde im digitalen Zeitalter geboren. Die Nutzung aller verfügbaren Instrumente zur Datenanalyse und stetigen Prozessoptimierung gehört für uns zum Tagesgeschäft. Ich bin mir sicher, dass Siim eine dynamische und engagierte Führungskraft ist und wesentlich zur strategischen Weiterentwicklung von pentahotels beitragen wird."



pentahotels steht für eine ganz neue Generation von Hotels. Bekannt für ihr einzigartiges Innendesign und das lokale Ambiente ist die Lifestyle-Marke der Inbegriff wahrer Innovation im 4-Sterne-Segment. pentahotels verfügt über 27 Hotels in sieben Ländern auf zwei Kontinenten und bietet Individual- und Geschäftsreisenden Komfort und Style in entspannter Atmosphäre. Das Markenzeichen der Hotelkette ist die pentalounge - Lobby, Rezeption, Bar und Café in einem -, die durch ihr einzigartiges, wohnliches Ambiente hervorsticht. Weitere Informationen und Buchungen unter: www.pentahotels.com. Für die aktuellsten News folgen Sie uns auf: http://facebook.com/pentahotels.



