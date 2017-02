(Aktuelle Kursentwicklung)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Für die Tesla-Aktien ist es am Donnerstag trotz zunächst positiv aufgenommener Geschäftszahlen deutlich abwärts gegangen. Ein Händler verwies auf den zuletzt starken Lauf der Papiere sowie auf Spekulationen über eine Kapitalerhöhung des Elektroautobauers. In der ersten Dreiviertelstunde des US-Handels sanken sie um 4,85 Prozent auf 260,25 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel hatten sie zunächst noch zugelegt.

Dem Analysten Brian Johnson von der britischen Bank Barclays zufolge hätten aber weder die Resultate für das vierte Quartal noch der Ausblick Gründe für Freudensprünge geliefert. Zudem könnte das Unternehmen aufgrund seiner Expansionspläne den Kapitalmarkt anzapfen. Johnson hält eine baldige Kapitalerhöhung im Volumen von 2,5 Milliarden US-Dollar für möglich. Ein Händler sah zudem den angekündigten Abschied von Finanzchef Jason Wheeler als Belastung für die Aktien.

Anleger hatten zuletzt große Hoffnungen auf das "Model 3" von Tesla gesetzt. Hier sieht sich das Unternehmen denn auch auf Kurs, die Produktion des ersten Mittelklasse-Stromers im Juli anlaufen zu lassen. Im September solle das "Model 3" dann in die Serienfertigung gehen, hieß es. Wie groß die Hoffnungen der Investoren sind, zeigt sich auch daran, dass der Kurs seit Jahresbeginn schon um fast 30 Prozent zugelegt hat./mis/edh/zb/ag/stb

