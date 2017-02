Mainz (ots) - Freitag, 24. Februar 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gibt es Männergrippe wirklich? - Forscher sagen: Männer leiden anders Unterwegs mit der Karnevalsband - Mit der Band "Paveier" auf Tour



Gast: Christopher von Deylen, Musiker







Freitag, 24. Februar 2017, 23.45 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Oscar-Verleihung in "La La Land" - Eine schwarze Kulturrevolution? "Haus der Kunst" in München - Kehrt Hitlers Monumentalbau zurück? Maria Furtwängler auf der Bühne - "Alles muss glänzen" am Ku'damm Berliner Barenboim-Said-Akademie - Ein Dach für den musikalischen Dialog



Gäste: LaBrassBanda, Blasmusik-Band, "Around the World" Christoph Butterwegge - Was tun gegen Fluchtursachen?



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121