Der globale Bankensektor hatte in den letzten zehn Jahren wirklich keine leichte Zeit. Die Kreditkrise schickte die Bewertungen der meisten Großbanken schnell nach unten, während einige Banken die größte Rezession, einer ganzen Generation, gar nicht überlebt haben. Seither sind die Regulierungen strenger geworden, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert.



Die Banken sind jetzt deutlich besser aufgestellt als vor der Kreditkrise. Aber ihre Renditen waren, verglichen mit denen vor der Finanzkrise, enttäuschend. Könnte sich das jetzt vielleicht ändern?

Neue Regulierungen

Die neue amerikanische Regierung wird hier vielleicht einige Veränderungen vornehmen. Donald Trump hat in der Vergangenheit schon signalisiert, dass er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...