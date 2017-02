Emmen - Das IT-Logistikunternehmen Also hat 2016 das sechste Geschäftsjahr in Folge mehr Umsatz und Gewinn erzielt und sich gleichzeitig höhere Ziele gesetzt. Mittelfristig sollen die Umsätze durch weitere Zukäufe und Wachstum insbesondere im Bereich Softwaredienstleistungen weiter steigen. Das vergangene Geschäftsjahr war derweil durch Anschubinvestitionen in Nord- und Osteuropa geprägt. Der Aktienkurs des IT-Grosshändlers stagniert indes nach Jahren kontinuierlicher Zugewinne seit der Bekanntgabe der Jahreszahlen Anfang Februar.

Die heute bestätigten Kennzahlen des vergangenen Geschäftsjahres können sich sehen lassen. Der Umsatz stieg erneut um 2,5% auf 8,0 Mrd EUR, das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA um 4,3% auf 146,0 Mio und der Konzerngewinn gar um rund ein Drittel auf 83,2 Mio, weil Abschreibungen und Sonderkosten vom Vorjahr wegfielen. Auch die Dividende wird wie angekündigt um 0,35 CHF auf 2,25 CHF je Aktie erhöht werden.

Künftig strebt Also nach noch profitablerem Wachstum und fokussiert sich auf den Ausbau des bisher kleinsten Umsatzpostens der Softwaredienstleistungen (SaaS). Dieser macht gemäss Geschäftsbericht gerade mal 3% des Gesamtumsatzes aus, soll mittelfristig aber auf über ...

